El Celta inicia mañana la segunda vuelta del campeonato ante un Mallorca (16:15 horas) al que no gana en Son Moix desde hace dos décadas. Un duelo entre dos equipos de la parte baja de la tabla, separados por dos puntos, que apuestan por un estilo de juego muy parecido, basado en la contención y el contraataque. Rafa Benítez recupera efectivos en defensa después de que Carlos Domínguez y Mihailo Ristic dejasen atrás sus problemas físicos. No podrá contar el madrileño con el sancionado Iván Villar, con los lesionados Aidoo, Starfelt y Cervi y con Bamba, que disputa la Copa de África con Costa de Marfil. El portero Coke Carrillo, el defensa Javi Rodríguez y el atacante Hugo Álvarez, del filial, formarán parte de la convocatoria.

En Mallorca podrá debutar en LaLiga el brasileño Jailson Marques, que se estrenó con la celeste en la Copa marcando un gol en Amorebieta. Benítez admite que el exjugador de Palmeiras no tiene el ritmo necesario por el momento para salir como titular en el centro del campo, junto a Renato Tapia. En cuanto al mercado de fichajes, el técnico céltico espera alguna incorporación más tras la llegada de Jailson. No descarta la incorporación de un portero tras la salida de Marchesín al Gremio y no quiso pronunciarse sobre la posibilidad del regreso de Jonny Castro Otto, con problemas disciplinarios en el Wolverhampton.

Sobre la cita de mañana en la capital balear, Benítez explicó: “Todos los partidos van a ser importantes. Si las cosas nos van bien, será un paso adelante, pero tenemos que seguir apretando". Y habló del rival: “El Mallorca es un equipo difícil, compacto, correoso, con jugadores con experiencia, con un entrenador que sabe lo que hace y que saca rendimiento a sus jugadores. Sabemos que va ser complicado. Viendo el partido del año pasado allí y el que hemos jugado en casa, fueron duelos ajustados y que se decidieron por detalles: una mala posición, un error y eso cambia todo. Son partidos que no sabes qué va a ocurrir porque somos dos rivales que estamos muy cerca y con muchas cosas en común en cuanto a rendimiento".

Si espera un partido de poco fútbol mañana en Son Moix, el entrenador del Celta señaló: “Depende. Lo que es cierto es que ellos son fuertes y no te dejan maniobrar. Tienen juego interior, si hace falta, pero sacan centros y tienen disputa. Eso hace que el partido sea menos abierto y menos vistoso, pero no digo que no vaya a haber fútbol. Puede haber. La cuestión es que es más difícil cuando un equipo está compacto y está organizado. Al entrenador le gusta que su equipo sea sólido y esté organizado. De cara al exterior, a los medios y aficionados, partidos abiertos son más bonitos, pero siempre son más arriesgados para tu equipo".

Aunque al Celta le espera el miércoles el Valencia en la Copa del Rey, Benítez insiste en centrarse en el compromiso más inmediato. "Este es el partido más importante, nos centramos en este y luego vamos a intentar ganar en Valencia, que es lo que tenemos que hacer. Antes de mirar ese partido, tenemos que centrarnos en este. Primero este y luego pensaremos en ir adelante en la Copa. Si ganamos este siempre es más fácil porque hay euforia, hay más confianza, pero hay que empezar ganando este”, insistió.

Después de sumar dos victorias consecutivas (Betis y Amorebieta), tras remontar un resultado adverso, Benítez transmite confianza en que el Celta dejará atrás la mala racha de la primera vuelta del campeonato. “Hemos hecho unos buenos resultados. Todavía es un pasito en la dirección adecuada, pero solo un pasito y hay que seguir ahí. ¿Cómo conseguimos eso? Entrenando bien y cuidando los detalles para equivocarnos lo menos posible".

Mercado de invierno

Dio pocas pistas el entrenador del Celta sobre posibles incorporaciones en este mercado de invierno, pero insinuó que el club incluso estaría viendo la opción de incorporar un portero y un lateral derecho, además de otro centrocampista más ofensivo que Jailson. Agradece la comunicación permanente con Marco Garcés, el nuevo director deportivo. “Antes charlaba con Calero y teníamos que contactar con Luis Campos. Ahora, Garcés está aquí, hablas con él, hablas con los scoutings… Es relativamente fácil esa comunicación y vamos fijando objetivos. Lo que me dice es que siguen mirando perfiles y a partir de ahí si encontramos algo que pueda aportar, lo valoramos. Todos sabemos dónde podríamos encontrar alguna pieza que nos ayude a mejorar pero este mercado es complicado y hay que darle muchas vueltas".

"Perdemos experiencia” con la salida de Marchesín, admite Benítez. “Nos crea una situación que tenemos que analizar. Es pronto, nos quedan días como para valorarlo, pero tenemos que analizarla con cuidado para no cometer errores", afirma sobre la posibilidad de buscar un recambio para el portero argentino. Y en este sentido, aplaude la renovación de Iván Villar hasta 2027: “El club se asegura una alternativa de portero competitivo para muchos años". También considera un acierto el fichaje de Jailson: “Aprovecho para recalcar que no sé cuántas veces el Celta ha fichado un jugador en diciembre y ha podido jugar a principios de enero y, encima, marcar un gol y dar buen rendimiento en una posición donde teníamos dificultad, que era la de los centrales. Luego, el hecho de que pueda ser polivalente, que tenga experiencia, ya nos ha aportado algo y nos va a seguir aportando. Creo que físicamente todavía le podía faltar para la intensidad y el ritmo que pedimos. ¿Puede estar y puede tener minutos? Sí. ¿Cuántos minutos? Ya es complicado".

¿Regreso de Jonny Otto?

Espera Benítez que la plantilla no se cierre con la incorporación del brasileño: “Yo siempre tengo mucha confianza en que algo se puede encontrar”. No quiso dar pistas sobre un posible regreso de Jonny Castro Otto, a pesar de que el club ha analizado la situación del jugador en el Wolverhampton, donde ha sido apartado del equipo por un altercado en un entrenamiento. “Buscamos perfiles, posiciones y tenemos que encontrar algo que sea ideal en todos los aspectos y que nos aporte y nos pueda hacer mejorar el rendimiento. Miramos todo. ¿Si ese es uno de los nombres? Esa pregunta es para Marco”. Y por último, también dejó en el aire la decisión sobre los canteranos en dinámica del primer equipo. Admite Benítez que el club valorará al final de enero si alguno de ellos, como Hugo Sotelo, vuelven a estar disponibles para el entrenador del filial. “Lo que queremos es que los chavales jueguen”, proclama.