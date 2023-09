Nolito dice adiós. A los 36 años de edad, el extremo andaluz que llegó a militar en el Barcelona B o Manchester City ha decido colgar las botas. Es sobre todo, para el Celta, un jugador capital en esta etapa en Primera División. Tras la salvación del cuatro por ciento, llegó de la mano de Luis Enrique y lideró la estabilización del equipo en la máxima categoría, conduciéndolo hasta la clasificación para la Europa League que él no llegaría a disputar al ser traspasado a la Premier. Regresaría para una segunda etapa en la que ya no fue protagonista, pero sí valioso en la pelea por la permanencia. Nolito trascendió lo realizado dentro de la cancha por su carácter alegre y por su identificación con el celtismo. Muy conectado con los aficionados en el día a día, con su familia perfectamente aclimatada, Bueu ha sido y sigue siendo su paraíso particular.

El eléctrico extremo andaluz, que había rescindido su contrato con el Ibiza pese a que le quedaba una temporada más, ha hecho pública su retirada y completa así una carrera con 18 temporadas como profesional, vistiendo las camisetas, demás del equipo viguñes, la del Atlético Sanluqueño, Écija, Barcelona B, Benfica, Granada, Manchester City, Sevilla e Ibiza. "Me dirijo a todos ustedes con una mezcla de emociones difíciles de describir. Ha llegado el momento en el que debo decir adiós a la pasión que ha sido mi vida durante tantos años: el fútbol. He sido un privilegiado y me he sentido afortunado de poder disfrutar al máximo nivel de este maravilloso deporte que me ha permitido vivir tantas cosas y llevarme, para siempre, innumerables recuerdos", publicó Nolito en Instagram. "Agradecer especialmente a mi familia por apoyarme desde el primero al ultimo día. También agradecer a toda la gente que ha formado parte, de una u otra forma, de mi carrera. A todos mis excompañeros y trabajadores de todos los equipos en los cuales he tenido el placer de formar parte. Jamás olvidaré todo el cariño y aprecio que siempre me han transmitido los aficionados". Con estas palabras, el futbolista gaditano muestra su agradecimiento. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nolito 9 💙 (@nolitoo10) El modesto Sanluqueño es un club clave en la vida de Nolito. No sólo por ser el de su localidad natal, sino por ser también el club que le vio dar sus primeros pasos como profesional. En las últimas semanas, el equipo de Sanlúcar de Barrameda negoció un posible regreso de Nolito, pero al final el delantero, que se despidió de Balaídos en 2022, ha optado por colgar las botas. Adiós oficial a Nolito, un jugador capital de la década "Finalmente quiero hacer una mención especial a Sanlúcar de Barrameda , mi pueblo, y a mis amigos del AtléticoSanluqueño. Me he sentido abrumado al recibir tanto cariño con el deseo de que pudiera acabar mi carrera en el club donde empecé profesionalmente pero creo que es el momento de empezar nuevos retos", dijo. Al celtismo le hubiera gustado volver a tributarle su cariño en el reciente partido de leyendas disputado en Balaídos, para el que estaba convocado pero al que finalmente no pudo acudir por razones personales. Nolito pertenece ya a la historia dorada del Celta como miembro de la mejor delantera que se recuerda en esta última etapa en Primera, que compuso junto a Orellana y Aspas. Juntos bajo la batuta de Berizzo, el trío protagonizó dos campañas excepcionales. Su conexión tanto futbolística como personal con Aspas pesó en su regreso en junio de 2020, en un final de campaña marcado por la pandemia y en la que Nolito fue una inyección anímica que ayudó al equipo a conservar la plaza en Primera División. Y aunque no pudo ser ya tan importante en las dos temporadas siguientes, siempre mantuvo su carisma y supo además entender y aceptar ese papel más secundario. En total, cinco temporadas y pico que lo elevan a los altares del celtismo.