Nolito todavía no ha dicho su última palabra en el fútbol. Después de todo un verano pendiente del teléfono, por fin ha encontrado un equipo donde seguir jugando al alto nivel. El atacante de Sanlúcar de Barrameda,Dque se despidió del Celta el pasado curso al terminar su contrato, volverá a enfundarse los colores celestes en las Baleares. El delantero de 35 años ha firmado por dos años con la Unión Deportiva Ibiza. El acuerdo se hará efectivo una vez Nolito supere el pertinente reconocimiento médico previsto para mañana martes 6 de septiembre.

Tras muchos años en la máxima categoría, Nolito ha unido sus pasos a un equipo de la división de plata. El Ibiza, que en estos momentos se encuentra en posiciones de descenso con solo un punto en cuatro partidos, se encomienda a la veteranía y al olfato goleador del andaluz para tratar de luchar por la permanencia.

Nolito ha sido una figura capital en el Celta de la última década en sus dos etapas. Él fue la gran incorporación que bajo la batuta de Luis Enrique ayudó a consolidar el proyecto celeste en Primera División después de la salvación milagrosa del 4 por ciento. Su rendimiento fue extraordinario durante tres temporadas, dos de ellas ya con Berizzo al timón y en la última formando un tridente ofensivo maravilloso con Orellana y Aspas. Nolito contribuyó a clasificar al Celta para la Europa League, aunque no la disputó. Ese verano, en el que también disputó la Eurocopa, dejó un gran ingreso en caja cuando fue traspasado al Manchester City por 18 millones. Años más tarde regreso, y aunque ya no brillase a la altura de su primera etapa, fue un jugador importante en la campaña 20-21 y en el inicio de la siguiente. Pero su pérdida de protagonismo, una vez que Cervi mejoró su aclimatación, determinó que no siguiese.