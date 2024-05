Altri garantiza la oxigenación, calidad y caudal del Ulla y la ría

Greenfiber, la compañía impulsora del proyecto Gama, diseñado para “generar impacto positivo” con la instalación de la factoría de Palas de Rei que todos conocen como Altri, sale al paso de los ataques de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa para decir que estarán “garantizados” tanto el caudal del Ulla como la calidad de sus aguas, incluida la oxigenación de las mismas.

Después del último pronunciamiento de los ecologistas, y antes de la asamblea informativa “sobre las consecuencias de la celulosa” a celebrar el viernes en el consistorio de A Illa, Greenfiber vuelve a explicar que la factoría prevista “combinará tecnologías para el uso y devolución del agua que no utiliza ninguna otra industria del sector en España, lo que permitirá mantener el caudal hídrico del Ulla y la calidad de sus aguas, de la ría de Arousa y del marisqueo”.

Depuración

Será posible, según la empresa, porque “el agua se devolverá al río depurada, con una calidad que no cambiará su estado actual, y llegará a la ría en las mismas condiciones, de ahí que no vaya a afectar a la producción de los bancos marisqueros”, insisten.

Incluso aspiran a mejorar el caudal, “pues en determinadas épocas del año en las que bajan de manera drástica en el Ulla los niveles de oxígeno, nuestra tecnología permitirá mejorarlos, al devolver el agua más oxigenada”.

Referente del sector

La empresa se posiciona así en contra de mensajes que considera alarmistas y pone como ejemplo “la innovación e inversiones” llevadas a cabo por el grupo Altri en sus plantas de Portugal, “situándose como referente del sector en uso de agua a nivel mundial”.

Y resulta que Gama será aún mejor, erigiéndose como “ejemplo europeo de esta nueva industria basada en la sostenibilidad, la innovación y la mejora continua”.

Así lo entiende el director de operaciones de Altri en España, Pedro Baptista, quien abunda en ello para indicar que “Gama aúna la tecnología más innovadora en el tratamiento de aguas que hay actualmente en el mundo”.

80 millones de euros

Aprovecha para recordar que “la inversión de Gama para el tratamiento de aguas será de 80 millones de euros”, lo cual constituye “una cantidad inédita en las plantas del sector”.

En este sentido, y a modo de ejemplo, esgrimen que para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Santiago se contempla un presupuesto de 21 millones de euros menos.

Sin lejía

Por si no fueran suficientes argumentos, Altri espeta que “el proceso técnico de la planta de Palas de Rei para fabricar fibras textiles y lyocell no es ni siquiera comparable al de las antiguas celulosas de pasta de papel, pues no usaremos cloro ni lejías, sino oxígeno, y todos los gases olorosos serán reutilizados dentro de la propia planta para producir energía”.

Esto es tanto como decir que “será un centro con olores cero, tal y como sucede en nuestras plantas de Portugal”.

Al hablar de gases y olores, Greenfiber apunta que las emisiones generadas “serán tratadas antes de ser liberadas a la atmósfera, garantizando siempre que las concentraciones estén por debajo de las exigidas en las mejores técnicas disponibles de la Comunidad Europea”.

Chimenea

Al hilo de esto, “la altura de 75 metros para la chimenea fue, precisamente, definida en base a un estudio de dispersión basado en complejos modelos matemáticos que garantizan la no afectación a la salud humana o de los animales”.

Pero aún hay más, pues “se emplearán las más avanzadas tecnologías que permitirán captar todos los gases olorosos para ser reutilizados en el proceso de producción de energía, de modo que se garantice una ausencia total de malos olores en el entorno de la planta”.