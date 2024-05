Detectan viñedos con mildiu a pesar de haber recibido hasta nueve tratamientos

El boletín fitosanitario semanal de la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA), dependiente de la Diputación, no solo sirve para advertir de la necesidad de extremar la vigilancia, alertar de la presencia de mildiu o recomendar eliminar la vegetación adventicia.

También permiten constatar el avanzado estado fenológico del viñedo, su heterogeneidad y lo mal que se han aplicado algunos tratamientos antimildiu hasta ahora.

Tanto es así que se sabe de la existencia de viñedos a los que ya se han aplicado hasta nueve “manos” de sulfato, y aún así siguen siendo víctimas de ataques del hongo.

Inadecuada elección

En estos casos arrastran contaminaciones no controladas desde la aparición de los primeros síntomas, ya sea por “una inadecuada elección del fungicida, por no haberse aplicado en las mejores condiciones o por no haber intervenido a tiempo”, explican los técnicos de la EFA.

Los mismos que hacen hincapié en que las reiteradas lluvias primaverales propician la aparición de la botritis, la cual puede contribuir a que los capuchones florales no se desprendan correctamente de los racimos en formación.

Otras plagas

En la EFA también permanecen atentos a la black rot, que puede empezar a desarrollarse a medida que suban las temperaturas y que, en cualquier caso, es un patógeno que ayudan a combatir los tratamientos antimildiu.

Los viticultores ya se emplean a fondo para luchar contra el mildiu. / M. Méndez

Por cierto, que el departamento adscrito a la Diputación incide en lo ya avanzado hace un par de semanas en relación con los efectos del mildiu en las plantaciones de patata.

En este caso se hace necesario renovar los tratamientos contra el patógeno también en esos cultivos. Al igual que se recomienda combatir al moteado del manzano, para evitar los daños que esta enfermedad puede causar en los frutos de las variedades más sensibles.