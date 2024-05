Un conductor pierde 16 puntos tras tratar de huir de la Policía Local en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía ha denunciado a un hombre de 25 años como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial, después de protagonizar una peligrosa huida por varios puntos del municipio.

Los hechos sucedieron el domingo por la tarde, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo en la avenida de Cambados, en las afueras de la ciudad. Al parecer, el conductor hizo caso omiso de las indicaciones de los guardias y emprendió la huida a alta velocidad, adelantando a vehículos en línea continua, sin respetar stops ni cedas.

Finalmente, la Policía Local logró cortarle el paso e interceptarlo en Renza, a varios kilómetros de distancia de donde había sido visto por primera vez. Tras su identificación, fue denunciado por no tener asegurado el coche, no tenerle hecha la inspección técnica (ITV), por conducción temeraria (lo que supone la pérdida de seis puntos del carné), por no obedecer las órdenes de los agentes (cuatro puntos menos), y dar positivo en el test de drogas que se realizó (seis puntos menos). El vehículo fue intervenido y trasladado al depósito municipal.

Horas antes, por la mañana, la Policía Local vilagarciana había denunciado a un hombre de 30 años, que presuntamente conducía con una tasa de alcohol que superaba los 60 miligramos de alcohol por litro en aire espirado. Circulaba por Valle Inclán, y será investigado por un delito contra la seguridad vial.

Posteriormente, otro varón, este de 50 años, fue localizado en A Laxe conduciendo sin carné. Asimismo, los guardias le hicieron el test de drogas y dio positivo. Al acompañante, por su parte, le encontraron una dosis de heroína.