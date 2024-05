Sálvora, destino “starlight” preferente

La isla de Sálvora volverá a ser en verano, e incluso antes, uno de los destinos “starlight” preferentes para cuantos desean disfrutar de este tipo de experiencias en Galicia.

Tanto es así que no solo hay rutas convocadas ya para visitar este archipiélago en horario nocturno, sino que se han multiplicado ya las reservas para participar en ellas.

Sin contaminación lumínica

Esto se debe a que ausencia de contaminación lumínica en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia resulta especialmente evidente en este archipiélago, situado en la boca de la ría de Arousa, de ahí que se haya convertido en un destino privilegiado para la observación nocturna del firmamento.

Ya lo ha demostrado en los últimos años, cuando el número de adeptos no ha dejado de crecer, y quiere volver a demostrarlo a partir del 8 de junio, cuando la empresa Cruceros del Ulla Turimares realizará su primera singladura hacia la isla desde el puerto de O Corgo (O Grove).

Viajes de este tipo ya los realiza en la actualidad y los seguirá haciendo en los próximos meses, también con notable aceptación, ya que son cada vez más los ciudadanos de Galicia y otras regiones de España y de Portugal que quieren disfrutar de la misteriosa aldea de Sálvora y de su riqueza natural.

Pero lo que comenzará el día 8 son las singladuras vespertinas, para llevar a los viajeros a observar la puesta de sol en el emblemático faro de Sálvora antes de asistir a las detalladas explicaciones de los expertos en astronomía, ya de noche, desde el corazón de la aldea.

La del 8 de junio será la primera salida “starlight” de la temporada, pero no la última, a bordo de catamaranes como el “Fly Delfín”, puesto que Gonzalo Naveiro, el gerente de Cruceros del Ulla, anuncia que estos viajes para ver estrellas, planetas y constelaciones desde Sálvora se repetirán cada viernes de julio y agosto.

Aprovecha para hacer hincapié en que para visitar Cíes y Ons es necesario reservar autorización de la Xunta, “la cual puede obtenerse directamente en nuestra página web”.

En relación con esto, Cruceros do Ulla esgrime que su barco hacia las Cíes zarpa desde Portonovo (Sanxenxo) y que, una vez allí, es posible “descubrir su flora y fauna, observar peces en el lago o deleitarse con las maravillosas vistas desde los acantilados”.

Se ofertan propuestas como la Ruta do Faro de Cíes, Ruta do Faro da Porta, la Ruta do Alto do Príncipe y la Ruta do Faro do Peito.