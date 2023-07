Trabajo y viajes, las excusas más repetidas para evitar la mesa el 23-J

En pleno 23 de julio, pasar una jornada entera encerrado en un colegio electoral es algo que a muy poca gente le apetece. Sin embargo, la celebración de las elecciones nacionales esa jornada le ha deparado a un buen puñado de vecinos la obligación de tener que formar parte de las mesas electorales.

La Junta Electoral de Zona de Cambados ha comenzado a recibir un aluvión de solicitudes de personas que resultaron elegidas para ser presidentes o vocales de mesa y que quieren evitar esa “condena” con el calor que se prevé y en plenas vacaciones. Solo la primera jornada, la Junta Electoral de Zona tuvo que analizar un total de 38 solicitudes, cifra inusual en unas elecciones, salvo en las autonómicas que se celebraron en julio de 2020. De esas 38 que se presentaron, se estimaron 33, por lo que serán los suplentes los que tengan que hacerse cargo de sustituirlos, siempre y cuando, no presenten también una alegación y le sea estimada.

Las principales cuestiones por las que se solicita ser eximido de permanecer toda la jornada en una mesa electoral están siendo trabajo y, sobre todo, viajes inaplazables. Sin embargo, que esto último sea estimado solo pasa por haberlo contratado antes del 29 de mayo, cuando Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, anunció las elecciones generales. De no ser así, es muy probable que les sea denegado, como le ha ocurrido a algunas de las personas que presentaron su reclamación en la junta electoral de zona. Hay quien incluso ha presentado las entradas de un concierto para escabullirse de la jornada electoral sin tener en cuenta que este se celebraba en una jornada distinta, por lo que sería perfectamente compatible con su participación en las elecciones.

En lo que respecta a la actividad laboral, no todas se admiten. De hecho, son estas las que más se han rechazado, argumentando que ese trabajo no es esencial ni se acredita que no pueda ser sustituido por otro trabajador durante la jornada.

En la Junta Electoral de Zona se esperan un aluvión importante de solicitudes durante los días que se permita alegar contra la designación celebrada en los plenos.