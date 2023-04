Desde que supimos que Ana Obregón ha sido madre por gestación subrogada a los 68 años las palabras más buscadas han sido las de los hermanos. No tardaron en llegar, pero lo cierto es que despistaban especialmente las de Javier García Obregón al confesar que todos eran conocedores de este proceso. Sin embargo, tanto la revista ¡HOLA! como su hermana Celia aseguraban que solo sabían la historia tres personas: sus dos hermanas y Alessandro Lequio.

El pasado fin de semana, Celia hablaba para los micrófonos de Europa Press en exclusiva y nos confesaba que su hermano Javier se ‘equivocó’ cuando dijo que todos conocían la noticia. Ella misma explicaba que “al pobre le han pillado, y cuando no estás acostumbrado a hablar en estos medios, estás tan nervioso que sueltas lo que sea por cortar el rollo e irte”.

Este Jueves Santo hemos podido hablar en exclusiva con Javier y nos ha explicado, por primera vez, qué le parece la actitud que ha tenido públicamente Alessandro, quien no parece tan contento como su hermana. El empresario ha sido claro: “No puedo entrar a opinar de lo que piensa Alessandro, yo le tengo un gran cariño, cualquier pregunta se lo hacéis a él, no entiendo qué polémica hay, no veo prácticamente la tele”.

Además, Javier confirma que “estoy hablando con mi hermana y está feliz, fenomenal” y que la hija de Aless Lequio es “preciosa”. El hermano de la presentadora de televisión asegura que está dispuesto a viajar a Miami, pero de momento prefiere no hacerlo porque su hermana está tranquila allí y no les ha pedido que vayan: “Yo estoy dispuesto a ir cuando ella lo diga, pero creo que ella quiere ir de momento tranquila”.

El hermano de la bióloga se dejaba ver en un centro de flores con su mujer, María Tevenet, y se mostraba de lo más simpático ante las cámaras tras días de silencio después de que conociéramos que la hija legal de Ana Obregón es, biológicamente, hija de Aless Lequio.