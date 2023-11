Vedado a la pesca de salmón el coto del Lérez en Monte Porreiro por quinta campaña consecutiva

El coto del Lérez en Monte Porreiro volverá a estar cerrado para la pesca del salmón el próximo año. Es la quinta temporada consecutiva en la que se decreta esta veda a la vista de la escasa población de esta especie, que padece el río desde hace varios años. Así lo acordó ayer el Consello Galego de Pesca Continental, que también estableció que la temporada de pesca fluvial de 2024 irá, con carácter general para la trucha, del 17 de marzo al 31 de julio. Como excepción se encuentran las aguas salmoneras y de montaña, en donde empezará más tarde, el 1 de mayo, aunque no en el Lérez.

Este órgano, presidido por la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, fijó con el sector la condiciones para ejercer la actividad. La orden anual se publicará próximamente y regulará los periodos hábiles de pesca, con las respectivas normas y determinaciones de cada especie, con cuotas de capturan que recogen las propuestas de los consejos provinciales de pesca.

En los cotos de pesca intensiva y en los tramos de pesca sin muerte, se podrá pescar hasta el 30 de septiembre, mientras que en los cotos con convenio, con carácter general la temporada se prolongará hasta la misma fecha en la modalidad sin muerte.

En lo que respecta al salmón, los pescadores podrán desarrollar su actividad a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio. Las cuotas de captura de esta especie en el río Mandeo (A Coruña) se establece en cinco ejemplares; en los ríos Masma y Salmeán (Lugo), la cuota será de 15 y 10 ejemplares, respectivamente; y en el Miño (Ourense), el límite será de ocho salmones.

En el caso de la provincia de Pontevedra se estableció una cuota de 15 ejemplares para el río Ulla, con una reducción de un 50%, mientras que el Lérez continuará vedado. El límite sigue siendo de un salmón por pescador y día.

Por lo que respecta al reo, se mantiene el periodo general de 1 de mayo a 31 de julio, prolongándose hasta el 30 de septiembre en algunos cotos.

Asimismo, se han expuesto los principales resultados de la puesta en marcha del plan de manejo de las poblaciones de cormorán grande en Galicia, tras constatar la incidencia que esta especie está ocasionando sobre las poblaciones piscícolas, especialmente en el caso de los salmones. Este plan se desarrolló en 11 cotos de las cuatro provincias, realizándose un total de 40 recorridos de censado.

En el caso de Monte Porreiro, los aficionados tendrán que buscar una vez más, otros ríos para capturar el “campanu”. La última pesca documentada fue en mayo de 2019 y se trató de un ejemplar de récord: casi once kilos, el más grande del que hay registros. Pero ese año apenas se recogieron tres salmones en todo el año. Las repoblaciones periódicas no parecen tener efecto, de momento, para combatir la baja población de esta especie. En las últimas temporadas en las que sí se pudo pescar en la presa de Bora y sus inmediaciones, las capturas fueron muy escasas y no se cubría siquiera el cupo máximo para todo la campaña. En 2018 fueron dos y se llegó a cinco en 2017, pero muy lejos de los quince de 2016.