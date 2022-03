“La aparición de Fátima cambió Europa y explica parte de su situación actual”

El centro parroquial de Santa María será escenario mañana de la presentación de “Sor Lucía, la luz que brilló en Pontevedra”, un libro en el que José Vitorio Moure profundiza en la estancia de la vidente de Fátima en la Boa Vila y su mensaje mariano.

–¿Cómo surgió la idea de hacer esta obra?

–Hace unos tres años, haciendo la devoción de los 5 primeros sábados de mes, un compañero de Madrid que sabía que me gustaba escribir, aunque yo escribía más sobre temas profesionales de mi época de misiones, me recordó que se acerca el centenario de la aparición en Pontevedra a sor Lucía de la Virgen y el Niño Jesús y me preguntó por qué no escribía algo. Y fue así como empecé. También me animó un coronel que tuve aquí en Figueirido y a partir de ahí empecé a indagar.

–¿Qué sabía hasta entonces de esta tradición?

–Partí de cero, de Fátima sabía muy poco, solo lo que más o menos conocía todo el mundo. Sabía de las apariciones pero no había profundizado.

–¿Qué ha descubierto en sus indagaciones?

–Descubrí muchas cosas, sobre todo cómo la aparición de Fátima cambio Europa y explica parte de la situación actual, parte de los acontecimientos que están pasando están ligados a Fátima.

–¿Cómo fue la experiencia de la vidente de Fátima en Pontevedra?

–El hecho de que sor Lucía viniese a Galicia y concretamente a Pontevedra surgió porque ella quería entrar en el carmelo (convento de las Carmelitas Descalzas) pero el obispo de Leiría, José Correia da Silva, la animó a cambiar de idea diciéndole que el carmelo era muy duro, que ella tenía achaques y que mejor empezase por las Doroteas. La convenció y como las Doroteas estaban en Tui se vino para Galicia. De Tui la madre superiora la mandó para Pontevedra, donde se produjeron las apariciones.

–¿Cómo relata la tradición que sucedieron estas apariciones?

–En Pontevedra el 10 de diciembre de 1925 se le apareció la Virgen con el Niño Jesús, cuando ella estaba en su celda. Le dijo que debería promulgar la devoción de los 5 primeros sábados del mes en desagravio por los ultrajes que recibía su inmaculado y sagrado corazón. Unos meses después, el 15 de febrero de 1926, se le apareció el Niño Jesús. No se le presentó como tal sino como un niño, se puso a hablar con ella, le preguntó ella si sabía rezar y como no le dijo ninguna oración lo mandó a Santa María, la basílica que estaba a 50 metros del lugar de la aparición. Le dijo que le pidiese a la Virgen. Unos días después se le apareció otra vez el Niño Jesús y ella le preguntó si había ido a pedir a la Virgen, y él a su vez le preguntó a sor Lucía si había pedido la devoción de los 5 primeros sábados, “como te pidió mi madre”.

–En el libro refiere una imagen conmemorativa de ese momento…

–Es una imagen que donó la Fundación de Fátima de Estados Unidos y que está en el patio del santuario. Se trata de un recuerdo muy especial de esa aparición y también en memoria de John Fitzgerald Kennedy, que fue el 36 presidente de Estados Unidos y que era católico. Esa estatua está habitualmente en el patio pero este año, en el 96 aniversario de la aparición, se sacó por primera vez de esa ubicación y se puso en la capilla para los actos del rosario meditado y la misa.

–Está convencido de que parte de lo que está sucediendo en el este europeo se explica por los sucesos de Fátima…

–Efectivamente. Ya anteriormente en las apariciones de Fátima, concretamente en la del 13 de julio de 1917, le dijo que se le aparecería más tarde para pedir la consagración de Rusia, y no le volvió a hablar más del tema. En aquel momento ellos pensaron que Rusia era una mujer mala, eran niños y no sabían más. Esa segunda aparición ocurrió en Tui. Fue durante la aparición en Tui que pidió la consagración de Rusia. Estipuló que la consagración tenía que hacerla el Papa en comunión con todos los obispos del mundo.

–¿Se ha producido esa consagración?

–Ningún papa, ninguno, lo hizo, cuando en la aparición se decía que si no se consagra Rusia expanderá sus horrores por todo el mundo. Lo intentó Pío XII, consagró a Rusia pero no lo hizo en comunión con los obispos, de modo que no valió. Pablo VI hizo lo mismo, Juan Pablo II lo hizo una vez en Fátima tras el atentado que sufrió en Roma, hizo la consagración pero tampoco sin estar en comunión con los obispos del mundo, de modo que tampoco valió. Y también lo hizo en Roma con todos los obispos pero no consagró a Rusia específicamente sino a todo el mundo, de modo que también en cierta manera quedó incompleta. Aunque sor Lucía le dijo que sí valía porque Rusia estaba incluida en el mundo, pero lo cierto es que no lo hizo específicamente como dijo la Virgen. Y hay movimientos que dicen que todavía no se ha cumplido el mandato de la Virgen. De todos modos cuando fue esa consagración del mundo fue cuando cayó el muro de Berlín y se desmembró la URSS. Y Benedicto XVI dijo que todavía no estaba hecha la consagración como la Virgen la había pedido y yo estoy de acuerdo. Hay gente que piensa que la consagración debería volverse a hacer metiendo a Rusia. Lo de Ucrania puede que esté relacionado, yo lo relaciono, estoy de acuerdo con Benedicto XVI.