“En Pontevedra se echa de menos un sitio donde te pongan música nueva y diferente”

Tanaka Music, The Metal Circus, Metal Hammer, Power Magazine y, ahora, Mondo Sonoro, son las publicaciones en las que Jaime Tomé “Popi” (Pontevedra, 1991) ha colaborado como crítico musical. Inicia además un proyecto en Instagram (@theriffbox) en el que “voy más a mi bola; hago listas de artistas, discos, monográficos…”.

– Con poco más de 30 años es ya un amplio currículum como crítico musical.

– Empecé a escribir con 16. Me hacía ilusión, pero era muy cutre y tenía muchas faltas. Luego entré en Tanaka Music y me tomé más en serio las cosas. He ido trabajando cada vez más en este mundillo, pero, de todos modos, no creas que vivo de esto. Compagino escribir con el proyecto @theriffbox y trabajo de celador en hospitales y centros de salud, aunque por ahora no me aporta estabilidad. También trabajé de camarero unos meses. Realmente estudié dietética, pero hay poquísimo trabajo y me decanté por opositar.

– ¿Crítico musical y sanitario?

– El mundo sanitario me encanta y no descarto seguir estudiando en este ámbito. Matizo que como celador no soy sanitario –sí como dietista– porque el estatuto de 1971 no reconoce la categoría y tampoco parece interesar hacer algo al respecto. La música, la medicina y la tecnología me encantan. La fotografía y diseño también, soy una persona muy curiosa, pero solamente cacharreo con la suite de Adobe a veces. Son cosas que requieren mucho tiempo, dinero y paciencia. De cualquier modo, no me considero profesional ni periodista en lo de la música. Tampoco me gusta lo de “crítico” musical. Suena elitista y hasta clasista. Se me da bastante bien escuchar discos, conocer bandas y opinar de ellas, hacer entrevistas y monográficos, y todo eso. Pero ya. Soy más un prescriptor de música de poca monta que un crítico.

– ¿Y además de hablar de música, la practica?

– Toqué la batería durante unos años con diferentes amigos. Digo tocar por decir algo, ¿eh? Era un paquete, ¡pero me lo pasaba tan bien! Hasta tengo un par de maquetas con amigos que tampoco están tan mal.

– ¿Qué momento vive la prensa musical?

– Está muertísima. Han desaparecido casi por completo las revistas –natural y lógico, hay que evolucionar–, pero es que las webs y blogs tampoco están en su mejor momento. Lo que hay ahora son podcasts, reels y tiktoks, pero o son muy largos o te dejan en la superficie. Poca gente divulga sobre música y cultura y mucha menos triunfa. Parece que todo es como un fast food cultural. Están genial las redes, pero debería recuperarse eso de escuchar música, o ver pelis o series con más gente, o que te recomienden algo con pasión. Hacen falta también más personas que hagan de filtro con tantas cosas más que criticarlas. Al final la gente vuelve a lo de siempre, con razón.

– Se dice que también ha cambiado la forma de disfrutar la música, ¿no?

– Ahora la forma de consumir música es el single de turno de los viernes, que se olvida en unos días o semanas. Poca música queda en la memoria. Es cierto que sale más y mejor que nunca, pero hay tanta oferta que acabas abarcando mucho y apretando poco. Aunque la nostalgia cuenta, yo personalmente echo de menos “trapichear” con discos o pendrives como en el instituto, o que amigos o conocidos me pasen un vídeo de YouTube emocionados. Molaría que la gente más joven volviese a blogs, revistas y redes para recomendar cosas que se salgan de los algoritmos y que los artistas se vuelvan a esforzar en sacar discos y no a publicar tanto single para ver si dan con su one-hit wonder.

– ¿Cómo ve el ambiente musical de Pontevedra?

– Hay mucha gente haciendo cosas guays pero, aunque la oferta en cantidad no sea mala, por la semana no se organiza nada salvo en primavera-verano y luego cada X tiempo está la misma gente en los mismos lugares una y otra vez. Es todo muy endogámico y, además, parece que todos hablan mal de todos y luego tiene gracia que esa misma gente se junte por interés, haciendo el paripé del siglo. Eso nunca me ha gustado, y que pase en una ciudad de tan pocos habitantes es triste

– ¿Cuál sería su receta?

– Yo no tengo la solución. Ojalá se aprovechase de nuevo Pasarón, o la plaza de toros, para hacer cosas culturales que no sean fútbol y matar animales, pero no es realista y dudo que sea rentable. Además, entiendo que juegan muchos otros factores. No van a volver Depeche Mode o The Black Crowes a tocar aquí, pero tampoco hace falta. Cuando el Liceo Mutante reabra y acaben de reformar la Sala Karma espero que haya más movimiento. También está el Tronko Bar ahí haciendo cosas interesantes. Y ojalá hubiese más salas, o que volviese algo como las jams de La Cabaña.

– ¿Y respecto a otros lugares para disfrutar de la música en Pontevedra?

– Los pubs y discotecas, por ejemplo, pero es que juegan demasiado sobre seguro y aburren. Entiendo que se tenga que ir a tiro fijo con algo que te da de comer, pero la verdad es que la mayoría de los locales de ocio nocturno tiran de lo mismo y acaban cansando. En Pontevedra se echa de menos sitios donde pongan música nueva o diferente y no una playlist de puretas en el mismo orden cada fin de semana. Así es normal que mucha gente se quede bebiendo en una casa para no gastar, que esa es otra. Es un tema complicadísimo y tampoco quiero hablar de más e ir de listo, pero desde fuera la impresión es esa. Ojalá la gente se anime a hacer cosas diferentes, aunque les puedan parecer cutres al principio. Que no tengan miedo a hacer el ridículo, ni a la crítica. Que se pillen un instrumento, una mesa de mezclas, que escriban, que se junten. Siempre va a haber quien rebuzne, y ni te cuento si te va bien, pero merece la pena.

– ¿Se ofrecería a colaborar?

– Estoy abierto a escuchar, debatir o ayudar en lo que pueda en este ámbito, si algo me motiva y puedo aportar sin restar, dentro de lo que sé. No soy una eminencia ni busco serlo, pero si puedo ser útil en algo, claro que sí.

