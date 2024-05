Nun país con 78 substantivos para nomear a chuvia o mal tempo non ía ser un atranco para celebrar a Festa da Lingua, que continuou neste sábado acubillada no Mercado, onde os nenos foron os principais convidados. No primeiro andar da Praza a cativada tivo oportunidade de disfrutar de xogos, animación e música.

Sororas convidou á rapazada a participar en distintos xogos populares, que deron paso á animación de Peter Punk e ao seu espectáculo Peor Impossivel. Pola súa banda, as gaitas de Foula puxeron a banda sonora nunha mañá para brincar e rir en galego.

A programación, na que colaboraron o Concello e o Centro Social A Pedreira, continuou cun xantar ao que as crianzas acudiron de balde.

A programación, na que colaboraron o Concello e o Centro Social A Pedreira, continuou cun xantar ao que as crianzas acudiron de balde

Participantes na sesión de xogos populares. / Gustavo Santos

As actividades ligadas ao ciclo “Maio, mes da lingua”, intensificaranse na videira fin de semana. O sábado a Illa do Covo será escenario de “Traficantes de verbas”, con Aventeira, que principiará ás 12 horas e para o que non se precisa inscripción previa. Diríxese a escolares de 8 a 12 anos.

Nesa mesma xornada o Centro Cultural de Monte Porreiro será escenario de “Falemos como galegas”, a cargo de Migallas. O espectáculo teatral comezará ás 17 horas e a entrada será libre ata completar a cabida.

Unha meniña proba sorte co xogo da ra. / Gustavo Santos

Ao día seguinte, o vindeiro 26, o Teatro Principal acollerá a partires das 17 horas a final de “Bótalle un conto”.

E o día 27 celebrarase unha das grandes citas dos escolares co galego, o Correlingua, que sairá ás 10.30 horas da Alameda.

Suscríbete para seguir leyendo