“Ourense es un lugar con mucho potencial, pero faltan oportunidades para los jóvenes”

Manuel Pereira-Arias (Ourense, 1997) es uno de los 11 jóvenes gallegos becados por la Fundación Barrié para realizar sus estudios de posgrado en el extranjero. En su caso, se formará en Harvard (Estados Unidos). Pero no es la primera vez que estudia fuera de España: al país norteamericano llegó ya con 18 años, tras finalizar Bachillerato en el IES Eduardo Blanco Amor de la ciudad, para estudiar en la Universidad de Brown (en la ciudad de Providence). Allí se graduó con honores en el doble grado en Economía y Ciencias Políticas. En su corta trayectoria profesional (no llega a la treintena), puede presumir de haber trabajado en entidades como el Banco Mundial. Eso sí, la experiencia y los logros conseguidos en el extranjero no hace que Pereira-Arias se olvide de su provincia natal.

–¿Qué estudios le permitirá cursar esta beca? –La beca de la Fundación Barrié me permitirá realizar el programa de MBA en la Harvard Business School. –¿Se esperaba ser uno de los beneficiarios? –Siempre pensé en aplicar a esta convocatoria de becas en caso de decidir hacer un máster porque ya conocía la Fundación Barrié debido al gran trabajo que hacen impulsando el desarrollo de Galicia, pero es un proceso muy competitivo. Por eso, la noticia de que me habían otorgado la beca me llegó completamente por sorpresa. –¿A qué ámbito laboral le gustaría dedicarse? –Me gustaría especializarme como profesional de venture capital (capital riesgo, en español) en inversiones de “deep tech”, un ámbito muy innovador dentro de la industria de las startups tecnológicas. –¿Se imagina trabajando en Ourense en un futuro? –Tras unos años ganados de experiencia, sí me gustaría volver a Galicia y hacer crecer el ecosistema emprendedor gallego. Creo que hay mucho talento en nuestra comunidad y creo que debe ser apoyado como es debido para que dé sus frutos. –¿Cree que la provincia es un lugar con oportunidades laborales para los jóvenes? –Creo que es un lugar con mucho potencial, aunque debido a la falta de recursos y oportunidades laborales, muchos jóvenes optan por irse a otros lugares. Por esto mismo, mi objetivo es ayudar a desarrollar el tejido emprendedor en nuestra tierra, para que tantos jóvenes con talento puedan optar a cumplir sus sueños sin tener que mudarse a otras partes del mundo. –¿Regresa a menudo? Me encanta regresar a Ourense lo más posible. En general, suelo volver a la provincia una o dos veces al año para aprovechar y pasar tiempo con mi familia y también desconectar. –También estudió la carrera en Estados Unidos, ¿por qué se decantó por ese país? –El verano antes de empezar mi último curso de instituto realicé un programa de verano en el estado de Connecticut. Fue una experiencia increíblemente transformadora que me hizo considerar verdaderamente estudiar en los Estados Unidos. La forma de estructurar las clases basada en el razonamiento crítico, la diversidad del cuerpo estudiantil y el gran abanico de oportunidades laborales en el país fueron las principales las razones por las que me decanté por estudiar en el extranjero. Al final obtuve una beca completa para estudiar en la Brown University, sin duda una de las experiencias más bonitas e importantes de mi vida. –En ese sentido, ¿cree que el sistema universitario español podría aprender del estadounidense? –Creo que el sistema universitario español es verdaderamente rígido. En la mayoría de universidades de EEUU (excepto por algunas excepciones), no tienes que decidir en qué facultad te deseas graduar hasta terminar tu segundo año de carrera. Siempre debes tomar un número mínimo de clases en tu departamento, ya sea Economía, Biología o Filología, para poder recibir tu título. Sin embargo, el sistema americano te facilita explorar también otras disciplinas durante tus cuatro años de carrera, y creo que eso te permite finalizar tus estudios con una visión más global y equilibrada del mundo, que viene muy bien a la hora de adentrarte en el ámbito laboral. –¿Aprovechó esa oportunidad educativa durante su estancia en Brown? –Sí. Aunque estudié un doble grado en Economía y Ciencias Políticas, también cursé clases en los departamentos de Matemáticas, Filología Hispánica e Historia, entre otros.