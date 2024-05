La enfermera de los 135.000 seguidores

A Belinda Insua (Camariñas, 1995) las 24 horas de un día le rinden más que a la mayoría de mortales. Es Enfermera Interno Residente (EIR) en Salud Mental en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, pero también es divulgadora sanitaria y filóloga hispánica. “Cuando acabé la carrera y empecé a trabajar me puse a estudiar Filología por la UNED”, comenta.

En su día a día, pasa consulta, se forma y actualiza su perfil en Instagram, @bel_enfermeria, en el que puede presumir de contar con 135.000 seguidores. “Intento subir contenido todos los días, sean vídeos o publicaciones”, explica. Su faceta como divulgadora sanitaria surgió después de aprobar el examen de acceso a la especialización EIR, hace dos años. “Cuando acabé de estudiar abrí la cuenta. Como a mí me habían ayudado algunas cuentas para preparar el examen, pensé que yo podía hacer lo mismo y ayudar a otros compañeros subiendo apuntes y preguntas, además de dar a conocer el trabajo de enfermería”, recuerda.

Pero lo que arrancó como una afición se convirtió en algo más serio con el paso de los meses. “Contaba con llegar como mucho a mil o dos mil seguidores, pero el primer verano ya tenía 20.000 o así. No me lo esperaba, lo hice un poco para probar”, reconoce. En la cuenta ofrece contenido específico para sanitarios (preguntas del examen EIR, apuntes o pasatiempos), además de consejos sobre hábitos de vida saludables para pacientes. “Últimamente también cuelgo algún vídeo de humor para que la gente vea un poco de nuestro día a día y así acercar el mundo de la sanidad a la población”, cuenta.

El perfil supone un trabajo extra al llegar a casa, pero Insua lo hace con ilusión. “Me gusta y como tengo que buscar información también me ayuda a estar al día, a querer seguir aprendiendo... En el momento en el que no me guste lo dejaré, pero por ahora lo disfruto mucho”, señala. Detrás de cada publicación hay un trabajo de búsqueda de fuentes fiables y de contraste. “Para que publique algo tiene que tener la evidencia científica necesaria, está claro que en los vídeos de humor no, pero en el resto siempre hay una base teórica fiable”, recalca. La divulgadora reconoce que aunque no siempre está inspirada, intenta mantener una actualización diaria: “Los días que tengo más ideas dejo varias publicaciones ya programadas, y cuando no tengo tantas ideas... Busco algo que me requiera menos tiempo”.

El perfil de Instagram no solo le ha traído contactos en diversas partes del mundo (el país que más la sigue es México y después España), sino también oportunidades profesionales que no esperaba. “Me están saliendo proyectos de llevar alguna cuenta de alguna academia o centro, colaboraciones con marcas, me invitaron a participar en alguna charla... La verdad es que me está abriendo muchas puertas, al final también es cierto que el mundo se mueve mucho en las redes ahora mismo”, destaca.

La calidad del área sanitaria

Además de publicar contenido, Insua también responde dudas de compañeros que estudiar el EIR. “Me preguntan bastante tanto por la prueba de acceso como por el hospital que recomiendo, me preguntan por mi experiencia, por las rotaciones que he tenido en Ourense... A mí me sorprendió mucho, porque para ser una ciudad pequeña tiene un montón de dispositivos, como el de autismo o el programa de prevención de suicidios. Estoy muy contenta aquí, nuestras tutoras son una maravilla. Yo estoy encantada con la especialidad”, afirma.

De hecho, Insua termina este mes la residencia después de los dos años de formación, y prevé quedarse en la provincia. “En un primer momento mi idea era marcharme para A Coruña o algún lugar más próximo a mi casa, Camariñas, para estar cerca de mi familia y de mis amigas, y porque echo de menos el mar, pero como estoy contenta con el sitio y con la gente, decidí quedarme en Ourense una temporada más, después de unos años ya veré qué hago”, comenta.

