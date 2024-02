DO logra el 33% de apoyos en el rural ourensano: “Hemos duplicado resultados”

Democracia Ourensana fue uno de los ganadores en las elecciones del pasado domingo al conseguir un diputado en el Parlamento gallego. Ayer, en el día después de los comicios, lo que empezó como una entrevista al líder de la formación, Gonzalo Pérez Jácome, terminó siendo solamente un amago de ella. Al líder ourensano no le gustaron las preguntas y decidió terminar la entrevista porque “solo hacéis preguntas negativas” y eso no le gustó.

La primera fue cómo valoraba los resultados y Jácome comentó que “se valoran bien, hemos hecho un trabajo y una gran labor, hemos logrado nuestro techo en las autonómicas y más éxito no se puede tener”. Lo cierto es que el “día histórico” que vivió Democracia Ourensana se explica desde el punto de vista del grado de conocimiento de la sociedad ourensana del partido y de su líder.

El área metropolitana de Ourense es su caladero de votos, incentivado por unas municipales donde arrasó con 10 concejales en la capital y uno en Barbadás. En estos comicios la capital volvió a ser su gran aliado, a pesar de ser tercera fuerza por detrás del PP y del BNG, con 10.236 votos (casi la mitad que el resultado de las anteriores municipales). Las elecciones hay que entenderlas por territorios y no es lo mismo unas autonómicas que unas municipales, pero el dato está ahí.

A pesar de ello, 768 vecinos de Barbadás eligieron la papeleta de DO, en Pereiro fueron 453, en San Cibrao das Viñas logró 316, en Coles fueron 189, en Amoeiro obtuvo 150, en Toén 108, en Vilamarín 88 y en Punxín 21. Sin embargo, el discurso de Democracia Ourensana no solo cala en el área metropolitana de la capital, sino que en todas las grandes villas consiguió adeptos. En O Carballiño fueron 293 los que eligieron su papeleta, en Celanova fueron 164, en Xinzo un total de 151, en Allariz 136, en Verín obtuvo 129, en O Barco 124, en Maceda logró 98 y en Ribadavia saco 85. Entre los votos del área metropolitana y de las grandes villas fueron 12.000 y el resto repartidos por otros municipios de forma testimonial, pero que también suman.

Sobre los resultados desagregados, donde un 33% son en el rural ourensano, Jácome explicó que “nosotros tuvimos 10.000 votos en la ciudad y 5.000 en el rural, unos números redondos, y realmente muy bien, impresionante. Si tomamos de referencia lo de 2016 hemos duplicado lo de ese año, así que genial”. Y aseguró que “sí, estábamos seguros de que íbamos a sacar uno y luchando por el dos. La prueba está que nos quedamos a las puertas del dos, así que muy bien”.

El final de la entrevista

En la cuarta pregunta se tornó la situación. Preguntado sobre la posibilidad de que finalmente Armando Ojea (nº1) dejara su puesto a Susana Gómez (nº2) dijo que “no sé que voces dicen eso”. Y sobre la compatibilización de la condición de diputado y teniente alcalde de Armando Ojea, si dimitía en Concello para centrarse en Santiago, dijo que “ya miraremos, si tiene que tener mucha dedicación a Santiago veremos como lo compatibiliza, pero obviamente, seguirá de concejal y de momento de teniente alcalde. Otra cosa es que tenga menos tiempo en Ourense, tendrá que dividirse, pero, obviamente, su puesto sigue siendo el que tiene actualmente”.

Repreguntado por si le quitará competencias, arguyó que “ya estáis hablando de cosas negativas que pueden suceder que a nadie se le pasó por la cabeza. Flipo con vosotros, que queréis poner en el titular ‘Ojea será degradado a tal’, es que no me lo puedo creer”.

Y añadió que “qué tipo de preguntas son estas, estamos hablando de que hemos conseguido una medalla que es la hostia y me estás hablando de unas preguntas negativas. No me lo puedo creer, ¿te mandaron hacer esas preguntas?”. Y ahí se terminó lo que iba a ser una entrevista. DO estará en el Parlamento gallego sin ser llave e intentando condicionar la mayoría absoluta de un PP, que, de momento, no les necesitará para nada.