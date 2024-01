Aproximadamente un centenar de personas permanecen ingresadas en el hospital de Ourense con gripe y con COVID, más del doble a causa de la primera enfermedad infecciosa. El virus de la influenza del tipo A es el que más está circulando este invierno. Pese al alto nivel de ocupación en el CHUO –alrededor de un 90%–, “la programación quirúrgica está intacta”, asegura Félix Rubial, el gerente del área sanitaria de la provincia.

En parte, porque la ola vírica ha coincidido con la Navidad, una época en la que decae la actividad de los quirófanos. “Ha sido necesario habilitar menos camas que en temporadas anteriores de pico, aunque en anteriores campañas había un mayor volumen de pacientes COVID. No se ha producido ningún tipo de impacto en la actividad quirúrgica”, reitera.

Después de que en Navidad se registraran 20.532 asistencias en la provincia en los servicios de Urgencias de los tres hospitales públicos así como en los distintos Puntos de Atención Continuada (PAC), el Sergas percibe una “ligera reducción” en el número de atenciones urgentes de adultos, aunque el análisis en pleno pico de la epidemia de virus respiratorios es, por ahora, prudente. “Tras las fechas de Navidad, con muchas reuniones familiares y sociales, ahora es la época de convivencia laboral y escolar; tenemos que ver cómo se comportan los virus”, dice el gerente.

"¿Por qué existe la idea de que la gripe es una enfermedad menor, cuando causa 4.000 o 5.000 fallecimientos al año en España? Para muchas personas especialmente vulnerables, la vacunación es la mejor protección"

La gripe y el COVID, que suelen cursar con síntomas leves y no requerir atención hospitalaria entre la población sana y más joven, en cambio pueden descompensar el estado de salud de pacientes con patologías de base, edad avanzada o carencias inmunitarias. En una población envejecida como Ourense, con muchos pacientes pluripatológicos, la vulnerabilidad es alta.

“Tanto la gripe como el COVID se comportan de manera parecida, en cuanto a virulencia. La gripe A es la que en estos momentos está causando una mayor morbilidad y volumen de ingresos”, afirma Rubial.

Tras la decisión de la Consellería de Sanidade de ampliar hasta el 26 de enero la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID, el gerente anima a recibir su dosis a quienes aún no la tengan. “¿Por qué se cuestiona que grandes y pequeños se vacunen contra la gripe? ¿Por qué existe la idea de que la gripe es una enfermedad menor, cuando causa 4.000 o 5.000 fallecimientos al año en España? Para muchas personas especialmente vulnerables, la vacunación es la mejor protección”, advierte Rubial.

Amplía la recomendación hacia los colectivos y personas que comparten su tiempo con personas de salud precaria. “Aquellos que trabajamos o convivimos con pacientes vulnerables tenemos que vacunarnos como una garantía de protección”.

Además, el gerente del área sanitaria de esta provincia llama al uso de la mascarilla cuando se presentan síntomas, a modo de prevención de contagios de terceros. “Hay que interiorizar el uso de la mascarilla al igual que en la cultura oriental, como una cuestión solidaria. Debe incorporarse en los usos sociales de la ciudadanía para las relaciones con otros en espacios cerrados cuando hay sintomatología. Es una cuestión de civismo y solidaridad, porque no sabemos a qué riesgos podemos someter a otra persona”, expone Félix Rubial.

Coincidiendo con la ola vírica, en algunos centros de salud –afectados por la epidemia y también por las vacaciones del personal, sin posibilidad de sustituciones– la espera por una cita con el médico de cabecera es de varios días. En las Urgencias del CHUO hay pacientes que tienen que aguardar largas jornadas, incluso más de 12 horas.

"Las personas que por su estado no pueden esperar no aguardan"

“Gracias al servicio de triaje, que nos permite clasificar a los pacientes por prioridad y no por orden de llegada, las personas que por su estado no pueden esperar no aguardan”, indica el gerente. “Tenemos una cobertura continuada, las 24 horas y 365 días, para que las cuestiones urgentes y preferentes sean vistas. En Urgencias del CHUO el 50% de las urgencias no lo son. Están triadas en un color que indica que ese paciente no tendría que haber llegado, como por ejemplo una gripe en una persona sana. Esos casos generan unas esperas indeseadas”, dice Rubial.

El gerente reconoce que los profesionales de Urgencias del CHUO asumen una “gran carga de trabajo” y desea mejorar el número de efectivos, pero cree que sí es suficiente el reparto actual de presencias de médicos por turno.