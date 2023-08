La ordenanza de veladores va a pleno sin recorte de ocupación de suelo público para la hostelería

Licencias “indiscriminadas”

Tras veinte años de polémicas para actualizar la ordenanza de veladores de Ourense, claramente obsoleta, el texto de la misma se debatirá en el pleno municipal del Concello del próximo 1 de septiembre, y en un ambiente no exento de polémica, dado que, pese a que el texto recoge “muchas aportaciones de la oposición”, señala el gobierno local, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome se pone del lado de los hosteleros y considera “un cataclismo” para el sector la reducción del espacio que propuso el PSOE, en su afán, señalan los socialistas, de conciliar los derechos de los hosteleros, con la seguridad vial y la movilidad.

El grupo municipal del PSOE advierte de que, con las enmiendas que habían presentado a la ordenanza y que el Gobierno local no aceptan trataban de evitar que “Jácome y los suyos, realicen una concesión indiscriminada y arbitraria de licencias de veladores, a través de la Junta de Gobierno local”. Indican que su intención no es afectar a la hostelería, “sino priorizar el idóneo control y defensa del espacio público, del patrimonio arbóreo y del mobiliario urbano” y también “compatibiliza los horarios de ocio con los de descanso de los ciudadanos”. El Gobierno local afirma que esta ordenanza que va a pleno, es e un trabajo técnico realizado principalmente por el coordinador general del Ayuntamiento –Francisco Cacharro– a lo largo del anterior mandato “a través reuniones con todos los grupos políticos municipales, y con distintas asociaciones y colectivos, como el sector de la hostelería, que están de acuerdo y nos demandan que se apruebe lo antes posible” explican. Fruto de este trabajo, la Xunta de Gobierno Local aprobó en su sesión de 26 de junio el “proyecto de ordenanza municipal reguladora de la instalación y uso de terrazas de veladores en espacios de uso público del Concello de Ourense”. Un texto que, subraya el Gobierno municipal, recoge muchas de las aportaciones y propuestas realizadas por todos los grupos políticos y “durante el plazo previsto en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, solo uno de los grupos políticos, el PSdeG-PSOE, presentó enmiendas, 8 en total. Después de evaluarlas, el gobierno municipal las descarta, por varios motivo”. En primer lugar indica el Gobierno local que “llama la atención que, después de hacerse la fase de propuestas, y recogerse muchas de las inquietudes y las aportaciones de los grupos municipales, el PSOE haga enmiendas, que ya pudo hacerlas en las fases anteriores durante las reuniones”. En relación a las propuestas, aprecia que, cuatro de ellas, “no son alegaciones, sino recomendaciones de solicitar informes”. De las otras cuatro, dice que “son improcedentes, y parece que fueran elaboradas por alguien que no participó en las reuniones, ya que parecen tener un desconocimiento no solo de la materia, sino de lo que se habló y se acordó en el salón de plenos”. Destaca el gobierno municipal que una de las enmiendas, propone “reducir al 50% el máximo de la superficie de veladores de los locales”. Esta medida, sostiene “sería un varapalo y un cataclismo para los hosteleros de Ourense”. Pero para el PSOE, “es prioritaria la defensa de la accesibilidad frente a la ocupación masiva de las calles, con los riesgos y molestias que lleva aparejados” . Aseguran que “nosotros seguiremos defendiendo la necesidad de una nueva ordenanza de veladores”, cuyas licencias “no dependen de la voluntad exclusiva de Jácome y que defiendan nuestro patrimonio arbóreo y cultural, y la convivencia vecinal”. Por su parte el Gobierno local recuerda que la superficie máxima de veladores está delimitada por la superficie interior del local, de forma que ningún establecimiento puede tener más superficie en el exterior que en el interior. Para el Gobierno Jácome “reducir la superficie al 50% tendría consecuencias muy negativas para la actividad hostelera en la ciudad y obligaría a la que el local tenga que ampliar su superficie interior se quiere tener más terraza” es decir que tener que comprar o cambiar de local. “Algo que no tiene sentido” ,añaden.

Un auto amenaza al Concello con multa de hasta 150.000 euros si no otorga veladores este mes a un hostelero de As Mercedes

BNG recuerda que presentó en el mes de junio de este año “la paralización del procedimiento para la aprobación de esta ordenanza de veladores, en tanto por parte e la Comisión Técnica de Accesibilidad de la Xunta de Galicia, no se emita el informe solicitado, peus lo que está en valoracióon y estudio, es la seguridad, la integridad, y el bienestar de los vecinos” , explican.

Mientras la nueva ordenanza pone el acento en los derechos de los hosteleros, a ocupar la vía pública con sus veladores, Jorge Gonzalves, de café O Rosal de Praza das Mercedes, lleva tres años de gestiones administrativas y por vía judicial, con fallo a su favor, para que se le otorgue el derecho a poner mesas y sillas en esa espacio público, derecho que si tienen otros establecimientos anexos, sin que el Concello –o el técnico responsable– resuelva a su favor. Este hostelero afirma que “a mí esa nueva normativa ya ni me afecta, lo que quiero o es que se cumpla lo que dice el juzgado, y me otorguen mi derecho a tener mis veladores como el resto”. Ahora un nuevo auto de 24 de julio pasado, emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, da un plazo de un mes al Concello, para que en el “improrrogable plazo de un mes”, que por tanto vencería en el presente mes de agosto, “proceda a hacer una nueva distribución de los veladores afectados en la zona”. La historia de este hostelero es sobradamente conocida, pues las cristaleras de su local están empapeladas por noticias, fallos judiciales y la palabra en grande “mafia”, como crítica por los motivos por los cuales “de forma incomprensible”, se le ha negado el derecho a tener veladores en Praza das Mercedes: el técnico del Concello alegó daño medioambiental pues quiere ubicarlas en la plaza pública de As Mercedes. Una ironía, cuando el parque está sembrado de veladores de otras cafeterías. El nuevo auto, alerta de que se podrán imponer multas coercitivas de 150.000 a 1.500 euros, a las autoridades, funcionarios o agentes, sin prejuicio de otras responsabilidades patrimoniales a las que hubiere lugar”, si no se respeta el derecho de este hostelero a contar, como el resto, de los veladores que el Concello considere, en la misma zona de As Mercedes en la que otros locales, explotan sus veladores hace años.