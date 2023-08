Cabezas vuelve a causar baja en el pleno en el que el PP salva las luces navideñas de Jácome

La abstención del PP en el pleno municipal celebrado ayer en el Concello de Ourense permitirá al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, contratar el alumbrado navideño de 2023-2024, pese a los reparos del interventor, entre ellos el que aconseja que no se debe autorizar un contrato con un gasto de 599.000 euros, que casi triplica los 168.000 euros previstos para las luces de Navidad en los presupuestos municipales de 2020, para el que no hay crédito suficiente consignado. A mayores, el Concello no abonó aún a la firma Ximénez la factura de 573.000 euros de la iluminación navideña del año anterior, otra de las trabas que había alegado en su informe el interventor.

Pero las luces de fondo eran otras, y dejan a la vista un nuevo cisma interno en el grupo municipal del PP, pues esa abstención, providencial, que permitirá a Jácome contratar sus luces y que iluminen la Navidad ourensana a tiempo, se producía con la ayuda de 4 ediles populares, y la ausencia de los otros 3, entre ellos Manuel Cabezas, el que fue candidato a la Alcaldía, la portavoz del grupo, Inmaculada Moreiras, y el viceportavoz, Pepe Araújo. Era la cuarta ausencia de Manuel Cabezas a otros tantos plenos convocados tras las elecciones, lo que dio cancha libre a Jácome para ironizar sobre la posibilidad de “adaptar” la agenda del Concello, a la del número 1 de la lista del PP. Si bien, al parecer, los tres ausentes tenían compromisos y viajes previos a la convocatoria del pleno de ayer, pues era una sesión extraordinaria –en sustitución del primer pleno ordinario de agosto– todo apunta a que, tanto Cabezas como Araújo, no estarían de acuerdo con el cambio de rumbo del grupo popular de abstenerse, en lugar de votar en contra, lo que facilitaría, como así ocurrió, que Jácome pueda sacar adelante su iluminación de Navidad, uno de los baluartes de su Concejalía de Artes y Festejos, pese a los reparos del interventor. “Tú pon la pocilga...” En medio del silencio de Araújo y Cabezas, en el PP ya hay voces que “amenazan” con tomar medidas, en una recreación de la división interna del PP que ya se materializó en la investidura de Jácome como alcalde, dirigida por el PPdeG a espaldas del preacuerdo fallido ue habían alcanzado horas antes PP, PSOE y BNG para investir al candidato socialista con el apoyo de sus 17 concejales, como alternativa a los 10 de Jácome, que fue el más votado. El alcalde alegó que el informe del interventor “no es vinculante” y hay otros favorables de la asesoría jurídica que avalan la legalidad del contrato, pues aunque no figure la partida para la iluminación navideña en los presupuestos prorrogados, sí hay suficiente remanente en el Concello. “Tal vez no sea ortodoxo, pero tampoco es ilegal”, indicó Jácome, quien, fiel a su estilo populista, no dudó en recurrir a una cita para justificar esta adjudicación que “tú monta la pocilga que ya llegarán lo cerdos”. Para el BNG, ocultar estos impagos de facturas y la falta de fondos para la iluminación hasta después elecciones demuestra “que Jácome gobierna el Concello como si fuera su comercio Jolper” pero las consecuencias, “afectan a todos los ciudadanos”, lamentó el portavoz nacionalista, Luis Seara. El PSOE también demostró que gracias a la abstención del PP, el alumbrado de Navidad adjudica sin crédito habilitado, pues “van a pagar un 250% del dinero que tienen en el contrato”, finalizó la concejala María Fernández. Mientras, la concejala Natalia González afirmó, durante la defensa de la otra moción del grupo municipal socialista, sobre recuperación y ampliación de la conciliación laboral y familiar en el Concello de Ourense, aprobada con el respaldo del PP y el BNG, y la abstención de DO, que seguirá defendiendo siempre “las necesidades de los más desfavorecidos y de la ciudadanía que más lo precisa”, en relación con la reapertura de la ludoteca del barrio de As Lagoas, Lagunas y el refuerzo y aumento de políticas de conciliación. Servicios suprimidos “Pasamos de tener acogida temprana de manera gratuita para todos y todas a, directamente, no tenerla. Teníamos una nueva ludoteca para familias monoparentales, que se hizo con el Plan E hasta que llegaron y pusieron la cerradura. También teníamos programas contra el absentismo escolar que se perdieron por el camino. El punto álgido se alcanzó este año con la supresión de las actividades de conciliación en verano en la red de centros cívicos de Ourense”, enumeró la edil en el pleno. También se aprobó con el apoyo de la oposición la moción del BNG, la creación de una mesa para negociar la remodelación el Reglamento de Participación Ciudadana, pero con un claro posicionamiento del alcalde en contra, pues “lo que quieren es crear una mesa de expertos para desactivar al Gobieno local”, señaló. Así que, como las mociones no son vinculantes, algo que siempre subraya el regidor, no habrá mesa para negociar y ampliar ese reglamento que da voz a los ciudadanos. “El BNG no nos va a marcar los tiempos”, indicó el regidor. El pleno, que vuelve a recuperar los toques pintorescos, marcados ahora por el poder supremacista que, entiende el regidor, le dan los 18.000 votos de los ciudadanos, evitó también dar respuestas en vivo, y el Gobierno local afirma que lo hará por escrito, a preguntas formuladas por el BNG, como que explique el régimen jurídico y económico que ha aplicado el gobierno local para poner a disposición de la empresa concesionaria del transporte urbano, los nuevos buses que pagó el Concello o qué pasará con el canon que recibía el Ayuntamiento por Cafetería la Pajarera ahora que el adjudicatario está en la cárcel. El alcalde desvela que su proyecto para el Espazo Lusquiños es privatizarlo El Espazo Lusquiños será privatizado y lo gestionarán profesionales” los que de verdad saben de estudios de grabación” , señaló ayer el alcalde, pues lo que se ha hecho en estos años en este centro público que abrió en su día el Concello en A Ponte, como espacio para que los jóvenes tuvieran alternativas sanas de ocio, incluida una sala de grabaciones para los músicos emergentes, fue siempre “una trapallada”, argumentó el regidor. Una moción presentada por el PSOE y defendida pro su concejala Alba Iglesias, que fue aprobada con los votos a favor de PP y BNG y nuevamente desautorizada por el regidor, propone que reabra “un centro que debe ser para ocio y disfrute de la juventud”, para que puedan crecer en lugares seguros, en los que desarrollar su personalidad de forma saludable, y “no para músicos profesionales, como dice el alcalde”. También se incluye en la moción aprobada recuperar la Concejalía de Juventud, garantizando la disponibilidad de medios humanos y materiales para su idóneo desarrollo, y que el gobierno local se comprometa a llevar adelante actividades y programas destinados a la gente joven. Asimismo, el texto respaldado por los demás grupos reclama al Ejecutivo local que constituya y ponga en marcha el Consello Municipal de la Juventud del Ayuntamiento de Ourense, para fomentar la participación e integración de este colectivo en las acciones municipales. “¿Cómo puede saber el alcalde lo que quiere la juventud si no existe ningún tipo de mecanismo que nos dé voz?”, indicó la concejala socialista. El propio portavoz del BNG recordó que ante las insistentes preguntas en juntas de área, la respuesta del gobierno local era que había un proyecto “que mola mucho”, mientras el centro Lusquiños seguía cerrado tras romperse de forma definitiva el bipartito con el PP. El alcalde, en una de esas curiosas exposiciones en las que pidió que no se tergiversara el concepto de cultura, pues cultura es todo, “hasta un semáforo”, empezó en la prehistoria del centro Lusquiños, criticando al propio director Moncho Lusquiños ya fallecido como “enchufado” y un músico de orquesta, y señaló que su deseo es “privatizarlo”, pues los estudios de grabación no tenían calidad, ningún músico importante llegó a grabar en él –señaló, obviando que el objetivo de este estudio era lúdico– que esta oferta cerraba la apertura de otros estudios de grabación en la ciudad. Un auténtico fracaso, según el alcalde, cuyo objetivo final va a ser, como predijo Luis Seara en el pleno, privatizar la gestión. Habrá que esperar a saber qué “profesionales” lo gestionarán y dónde adquirirán el material musical.