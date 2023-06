La constitución de la nueva Diputación de Ourense se aplaza hasta días antes de las generales

La futura corporación de la Diputación de Ourense no tomará posesión a finales de este mes, en los plazos inicialmente previstos por la ley, sino a mediados de julio, “en el entorno del 18 al 20”, señalan algunas fuentes. “Se baraja el 21 de julio, como pasará con el ayuntamiento y la Diputación de León”, apuntan otras. La guía de la FEMP indica que, en caso de recursos, la fecha de constitución se sitúa entre el 13 y 18 de julio. Sucederá, con seguridad, en los días previos a las elecciones generales del 23-J. Si el acto de conformación se produce el 21 de julio coincidiría con el cierre de campaña.

Con las dudas por resolver sobre la gobernabilidad, y con la única certeza del adiós a 33 años de baltarismo, el contexto puede ser determinante para el tono y ruido de las conversaciones, e incluso para los posibles pactos. El motivo de este retraso en la investidura del nuevo presidente o presidenta provincial, así como la toma de posesión de los veinticinco diputados, se debe al recurso contencioso electoral de Celanova.

¿Qué dice la ley? “El proceso de constitución de las diputaciones deberá aplazarse hasta que se hayan resuelto previamente todos los recursos contencioso-electorales contra la proclamación de concejales electos en los municipios de la provincia”

En este municipio de unos 5.400 habitantes el PP fue la lista más votada pero logró el mismo número de ediles –cinco– que Celanova Decide, la candidatura del actual alcalde, Antonio Puga. El PSdeG obtuvo dos y el BNG, uno. Un error en la comunicación de los resultados la misma noche del 28-M, con una asignación al PP de un concejal más que a Celanova Decide, derivó en un recurso contencioso-electoral presentado por el partido del regidor ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Que afecte a la Diputación se debe a que no se puede privar a un concejal de uno u otro partido que puedan ser elegidos representantes provinciales.

Con esta cuestión por resolver, el pleno de Celanova no podrá constituirse mañana, como en el resto de ayuntamientos. Según confirma el alcalde, el 7 de julio es una fecha probable para la sesión de investidura.

El artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que las corporaciones municipales se conforman el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. Es decir, del 28 de mayo al 17 de junio. El artículo 205 de la misma normativa explica el retraso a la vista en la Diputación. “Constituidos todos los ayuntamientos de la respectiva provincia, la Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido algún concejal dentro de cada partido judicial, ordenándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos”, introduce el artículo. “El proceso de constitución de las diputaciones deberá aplazarse hasta que se hayan resuelto previamente todos los recursos contencioso-electorales contra la proclamación de concejales electos en los municipios de la provincia”.

Atendiendo a la redacción de la Loreg, la repetición electoral acordada en Castro Caldelas no tendría consecuencias para la constitución del pleno provincial, porque su partido judicial, Trives, solo reparte un diputado, y es del PP. “En el caso de que deban convocarse nuevas elecciones en algún municipio de la provincia, bien por no haberse presentado ninguna candidatura, bien por haberse anulado total o parcialmente el proceso como consecuencia de los correspondientes recursos contenciosos-electorales, no se pospondrá la constitución de la Diputación Provincial, si bien, en el supuesto de que como consecuencia de la celebración de elecciones locales parciales se altere la atribución de puestos en la Diputación Provincial, las Juntas Electorales de Zona deberán realizar las operaciones necesarias para hacer una nueva asignación”.

Después de que las juntas electorales ordenen el resultado de los partidos en cada partido judicial, se asignan los puestos de diputados que corresponden a cada zona. A la de Ourense, que incluye municipios como la ciudad, Allariz, San Cibrao, Pereiro, Celanova o Xinzo, le corresponde el reparto de 15 de los 25 asientos de la corporación.

¿Cómo son los trámites?

Añade la Loreg que “la Junta Electoral convocará por separado, dentro de los cinco días siguientes, a los concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, que hayan obtenido puestos de diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un tercio de dichos concejales, a quienes hayan de ser proclamados diputados, eligiendo, además, tres suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes”.

Una vez realizada la elección se proclama a los diputados electos y a los suplentes, con la expedición de credenciales. Las certificaciones de cada partido judicial son remitidas a la Diputación. Una vez cumplidos estos trámites se convoca y se celebra la sesión de constitución.

Antecedentes

En los últimos años, la puesta en marcha de la Diputación de Ourense ya se vio condicionada por impugnaciones a nivel municipal, como ocurrió en Lobios en 2015, en Os Blancos en 2011 y en Arnoia en 2007. En todos esos casos, no existía la incógnita actual, puesto que el PP gozaba de mayoría absoluta, que Manuel Baltar ha perdido por segunda vez en cuatro años.

Baltar seguirá más semanas en funciones

En este periodo postelectoral, y hasta la conformación del nuevo pleno, los diputados actuales no cesan hasta la medianoche del día anterior a la sesión de investidura. Hay juntas de gobierno en funciones, y el presidente, los vicepresidentes y los diputados con funciones delegadas mantienen sus responsabilidades entre tanto.