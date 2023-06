El PP de Ourense pierde un 9% de intención de voto y 14 mayorías absolutas, desde que Baltar es presidente

“El PP logró los tres objetivos”. Son las palabras de Manuel Baltar en las elecciones municipales de 2011, cuando se estrenaba en unos comicios como presidente del PP de la provincia. En aquel entonces, logró aumentar en porcentaje de votos (de 45% al 49%), sumó nueve mayorías absolutas más (de 56 a 65) y logró 40 ediles más (pasó de los 503 a los 543).

Desde el 2011, el PP de Ourense perdió un 9% en intención de votos, que se traducen en 29.800 papeletas menos. En los comicios municipales de 2011, lograron obtener 101.948 votos, por los 72.103 de las pasadas elecciones. Una pérdida significativa en volumen de votos que hacen que los populares tengan la mayoría en la Diputación de Ourense, pero que dependan de pactos (o no) para poder gobernar. Una situación que se repite durante dos mandatos consecutivos, ya que en la pasada legislatura necesitaron primero de DO y después de la diputada no adscrita (antes de Ciudadanos y ahora de PP), Montse Lama, para mantener el gobierno provincial.

En el 2011, Manuel Baltar era diputado del Parlamento de Galicia y ya era un firme candidato para presidir la Diputación de Ourense aunque el aludiera a que “es el partido el que elige”, en una entrevista en FARO hecha por Xosé Manuel Del Caño. De los 543 ediles populares que consiguieron en la provincia, pasaron en estos comicios a 481, lo que supone una pérdida de 62 representantes en los diferentes municipios. El mapa ourensano cada vez es menos azul para el PP. Además del descenso en número de votos, en intención de voto y en ediles, también se traduce en mayorías absolutas donde los populares perdieron hasta 14 alcaldías después de las elecciones.

A pesar de la tendencia negativa del PP de Ourense, le sirve para seguir siendo la lista más votada de la provincia y gobernar en más de la mitad de los municipios ourensanos. Sin embargo, el gobierno de la Diputación ya no goza de aquella mayoría de 15 diputados provinciales (de 25), que presidía José Luis Baltar si no que ahora con 12 diputados hay que buscar aliados (o no) para que el gobierno provincial siga siendo popular.

PSOE y BNG, al alza

Socialistas y nacionalistas pierden votos con respecto a los comicios de los últimos años y también ediles, pero la intención de voto determina que la tendencia es alcista. El PSOE pasó de tener un 14% de intención de voto en el año 2011, a registra un 24% en las pasadas elecciones. El BNG que hace doce años tenía solamente un 5% de intención de voto, registra ahora casi un 15%. A pesar de que los socialistas pierden 8 ediles y que los nacionalistas pierden 4 con respecto a las elecciones de 2011, les vale para conformar más gobiernos municipales que por aquel entonces. El mapa de los gobiernos ourensanos cada vez tiene un mayor número de rojos y de azul claro.

Los socialistas pierden representación en la Diputación con relación a la anterior legislatura, pero los nacionalistas ganan 2 con respecto al anterior mandato y uno con respecto a los comicios de 2011, al sumar 3 diputados.

El germen de DO

En el año 2011 fue cuando Democracia Ourensana logró obtener dos concejales por primera vez en el Concello de Ourense. Gonzalo Jácome y Susana Gómez fueron los primeros ediles del partido. Doce años después, DO es la lista más votada en la capital ourensana con más de 18.000 votos y su intención de voto sobrepasa el 10% en la provincia. Por aquel entonces, tuvo 4.500 votos y actualmente casi lo cuadriplica con 19.411 papeletas. Gana en ediles y pasa de 2 a los 11 actuales, de los que 10 son en la capital ourensana y uno en Barbadás. Además también incrementa su participación en la Diputación con hasta tres diputados.