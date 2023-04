Cinco víctimas mortales y 24 heridos graves en accidentes de tráfico en este 2023 en Ourense

“El factor exceso de velocidad o velocidad inadecuada está presente en multitud de siniestros viales, ya sea como causa única o conjunta en la producción del siniestro”. Este es uno de los principales mensajes con el que se desarrolla la campaña de control y vigilancia de velocidad que se inició este pasado lunes 17 de abril por parte de la DGT y que terminará este viernes 21.

Según las últimas cifras oficiales, la provincia de Ourense registra a estas alturas del año cinco víctimas mortales y 24 accidentes graves motivados por los excesos de velocidad. Soo en los dos primeros días de campaña los agentes de la Guardia Civil de Tráfico identificaron a 3.000 vehículos por las carreteras convencionales de la provincia y levantaron acta de 200 infracciones de velocidad. Datos significativos.

Ayer el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González; el jefe provincial de tráfico, David Llorente; la subjefa provincial de Tráfico de la provincia, Andrea Conde; y el Teniente jefe accidental del subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Ourense, Javier Barja presentaban la campaña en la carretera convencional con la mayor siniestralidad de la provincia, la OU-586 que une la ciudad de Ourense con el municipio de Pereiro de Aguiar.

El subdelegado del gobierno destacó que “el objetivo de esta campaña es reducir la velocidad media y se contará con el apoyo de las policías municipales para conseguir un mayor alcance”. Y añadió que “los excesos de velocidad suponen siete de cada diez sanciones impuestas en las carreteras gallegas”.

El jefe provincial de tráfico destacó que “agradecemos la cooperación y colaboración de la Policía Local de Ourense que es posible que haga algún control por la ciudad” y recordó que “el factor velocidad es el factor de riesgos de accidentes que vemos, que menos entiende la población. Los límites de velocidad nos cuesta que la sociedad los valore, por eso hacemos estas campañas de control y también de sensibilización. El factor velocidad es uno de los más importantes, por eso los límites de velocidad están por algo, los controles están por algo y es un tema que realmente nos preocupa”.

Llorente enfatizó que “no solamente es conducir dentro de los límites de velocidad, sino hacerlo con una velocidad adecuada. Aunque estemos dentro de la velocidad legal permitida, puede ser inadecuada por condiciones meteorológicas adversas, en tramos donde haya obras o vías en mal estado. Normalmente solemos conducir de la misma manera y es bueno que adaptemos la velocidad a las circunstancia de la vía y del entorno”.

El jefe provincial reiteró las medidas de seguridad vial en las carreteras ourensanas y puso en valor el radar de tramo instalado entre Ourense y Cambeo en el año 2016. Llorente dijo que “la instalación del radar de tramo en ese recorrido erradicó la siniestralidad en la zona y era la más delicada”. Y añade que “era la zona más delicada de esta provincia y fue una medida eficaz en este sentido”.

Cero atropellos mortales

El subdelegado del Gobierno destacó que “desde el 11 de marzo de 2021 que rige la velocidad máxima de 30 km/h en calles de un carril por sentido en todas las vías urbanas no se ha registrado atropello mortal alguno desde dicha medida aprobada por el Gobierno, es un indicativo de la importancia de la velocidad”.

Sobre este aspecto, el jefe provincial de Tráfico comentó que “es un dato muy importante el que no haya habido atropellos mortales en la ciudad. Todos los años nos habíamos acostumbrado a tener uno o dos atropellos mortales y desde que está esa norma, sea coincidencia o no, no se ha producido ninguno”.

Desde la parte operativa, el Teniente jefe accidental del subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Ourense comentó que “estamos realizando controles en las vías interurbanas y nosotros desde el lunes tenemos activados controles durante la mañana, la tarde y alguna de las noches, tanto en la autovía donde más excesos de velocidad detectamos, como en las vías interurbanas donde se producen los casos de siniestralidad más grave”.

Desde la Policía Local señalaron que “tenemos que concienciar sobre la velocidad a toda la sociedad y ese es el objetivo de esta campaña. Notamos un efecto positivo por parte de la población a estas campañas y es en beneficio la seguridad vial de todo el mundo. Porque todos somos conductores , peatones y nos vamos a encontrar con situaciones críticas. Tratamos de fomentar la prevención para erradicar los problemas viales”.