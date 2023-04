La diputada del BNG Noa Presas, llevó al pleno de ayer en el Parlamento Gallego Pleno la situación de parálisis del sector termal en Ourense, ciudad “cuyo potencial en termalismo es el segundo en Europa, después solo de Budapest”, que está “siendo desaprovechado por la Xunta y por el gobierno municipal”, denunció la diputada ourensana,

Presas expuso “como hoy hay menos aprovechamiento termal real que cuando ustedes entraron en la Xunta hace 14 años”, acusó a la bancada popular, a la que señaló como responsable de un bloqueo sin precedentes” al termalismo ourensano, a pesar de que el presidente de la Xunta, remarcó “diga que el termalismo sea el nuevo Xacobeo” las cifras, denunció, no se corresponden con un aprovechamiento del potencial termal.

La diputada del BNG denunció como el Gobierno del PP “aprobó en el 2019 una nueva ley termal fracasada, que añadió problemas donde no los había”, dijo en referencia a una legislación que deja “cerrada la piscina de As Burgas y no va a abrir hasta 2024, cuatro años después del cierre”, criticó. Algo que, en su visión “muestra como Ourense, con el PP, pierde” todo su potencial termal.

Presas hizo mención “a la única aportación del PP, la última tomadura de pelo” en relación a una fuente con un coste de 100.000 euros inaugurada en el mes pasado por Ethel Vázquez, conselleira de Infraestructuras, “que llevan tres años diciendo que va a ser termal y ni es termal ni tiene agua potable”, lamentó.