Ángel Cristo se ha convertido en el protagonista indiscutible de todos los programas de Telecinco en los últimos meses. Desde que decidió sentarse en 'De Viernes' para hablar de la dura infancia que había vivido y cargar como nunca contra su madre, el hijo de Bárbara Rey no ha dejado de dar que de hablar.

Con su salto a 'Supervivientes' los espectadores pudieron conocer otra cara del hijo de la vedette que parecía ser unos de los grandes favoritos para ganar esta edición hasta que decidió escaparse por la selva de Honduras y el programa terminó por expulsarle.

El comportamiento de Ángel Cristo durante todos estos meses ha generado un montón de preguntas. Por ese motivo, el programa 'Vamos a ver' han querido entender dónde está el origen de algunas de sus salidas de tono o cambios de humor y para ello ha contactado con la psicóloga Sara Rico, que ha hecho un análisis profundo de la personalidad del ya exconcursante y ha señalado que todo es producto de un trauma infantil.

"Será humor para quien le haga gracia, pero eso es agresión pasivo-pasiva. Son maneras de intentar disminuirla psíquicamente y además dan mucha cuenta de cómo es su relación con la imagen de la mujer", comenzó explicando. "Es una persona que está teniendo una especie de respuesta regresiva por cosas que forman parte de un trauma para él. En esa situación se ve muy claramente cómo él se siente una víctima, por una parte, porque, supuestamente, ha tenido una infancia donde ha sido maltratado."

"No ha podido dar lugar a construir una buena imagen de la mujer, que es su madre. Ángel Cristo se siente herido y responde desde esa herida. También eso le convierte en agresor. Muchas veces somos agresores porque no podemos gestionar una herida que no hemos resuelto adecuadamente", aseguró la psicóloga.

"El hecho de desaparecer es una respuesta de que la persona está superada emocionalmente. No es lo bueno, pero es lo mejor que puede hacer. Es el claro ejemplo de una persona que responde desde un estrés postraumático por una infancia compleja. Es una persona dañada", terminó diciendo. "Yo espero que esta experiencia le sirva para entender que necesita algo más de ayuda."