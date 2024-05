El lío que Ángel Cristo ha montado en 'Supervivientes' parece que va a traer cola durante días. El concursante, que decidió huir por la selva de Honduras tras una fuerte discusión con su compañera Aurah, fue expulsado por el programa, que se vio obligado a pedir ayuda a las Fuerzas Armadas hondureñas para encontrarle.

En su salida del programa, Ángel decidió no callar más y destapó la agresión que Arantxa del Sol había destapado unos días antes en un intento de vengarse contra el programa. Una decisión que le costó, además de la expulsión disciplinaria, un probable veto en la cadena.

Los programas de Telecinco no ha dejado de hablar sobre ello y 'Así es la vida' se ha puesto en contacto con Bárbara Rey para conocer cómo había recibido ella la noticia de la expulsión de Ángel. Makoke habló con la vedete que le hizo llegar un inesperado mensaje.

"He visto ahora que lo han expulsado, estaba de viaje. Muy triste todo. Yo estoy pasándolo muy mal, es mi hijo y le quiero mucho. No lo ataquéis mucho, porque no está bien, por favor", le pidió.

"Yo he hablado con Bárbara esta mañana, en un poco en esa línea, yo la he visto más madre que nunca, más preocupada que nunca por su hijo. Bárbara ha tenido reacciones cuando su hijo hizo la entrevista que también son humanas y nos pide a todos respeto hacia su hijo y hacia ella porque está sufriendo por lo que está pasando con su hijo", añadió Carmen Borrego.

"Bárbara ayer estaba dolida y preocupada, a sus más íntimos y cercanos les decía, es que está viendo toda España lo que hay", terminó diciendo Almudena del Pozo.