Hace unos días se confirmaba la participación de Olga Moreno en la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', un auténtico bombazo que nadie esperaba y que trae de nuevo la figura de la expareja de Antonio David Flores a la esfera pública.

Este fin de semana hemos podido hablar con una persona que conoce muy bien a Olga. A ella la conocimos por defender a Olga en los platós, pero sin embargo su amistad se vio truncada tras el concurso de esta en 'Supervivientes'.

Sí, hablamos de Ana Luque, quien asegura estar impresionada por la participación de Olga en 'Supervivientes All Stars': "Escúchame, no tengo palabras, es que doy vuelta a mi cabeza y no me cabe esto. Es una cosa impactante, yo me he quedado impactada, conociéndola, me he quedado impactada".

Aunque fueron grandes amigas, Ana nos aseguraba que es cosa del pasado porque la amistad está "muy rota. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo nuevas amigas, quien quiera ser mi amiga, que venga a mis brazos".

Por último, la colaboradora de televisión reflexionaba sobre cómo hablará de ella en plató: "También te digo una cosa, si hace cosas buenas, la defenderé, bueno, ni hablaré, pero como, es una cosa normal, chaca, chaca, chaca".