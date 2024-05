'Supervivientes' ha vivido un hecho insólito. Por primera vez en la historia del programa, la organización se vio obligada a pedir ayuda a las Fuerzas Armadas de Honduras por lo ocurrido con Ángel Cristo.

El hijo de Bárbara Rey decidió huir por la selva tras una fuerte discusión con Aurah y durante horas, estuvo en paradero desconocido. Una impactante situación que el programa fue adelantando durante todo el día con las imágenes de un grupo de policías y militares hondureños interviniendo para encontrarle.

Tras este pequeño adelanto los espectadores se volvieron locos por conocer lo que había ocurrido con el concursante y descubrir cómo había terminado esa situación y prueba de ello fue la gran audiencia que hizo el programa en la noche de ayer.

La expectación era máxima al comienzo del programa, pero al empezar, las imágenes no eran las mismas que se compartieron en redes como adelanto de lo que se iba a emitir. Al inicio de 'Tierra de Nadie', el vídeo cambiaba y no aparecían los policías y militares que sí se veían en el primer avance emitido

"Ángel ha permanecido en paradero desconocido durante más de tres horas, en las que ha atravesado además una zona que es muy peligrosa, poniendo en riesgo no solo su vida, también la del equipo que tuvo que salir en su busca", comenzó explicando Carlos Sobera. "Incluso tuvo que intervenir la Fuerza Naval de Honduras. Son palabras mayores."

"No veremos imágenes de las Fuerzas de Seguridad, porque evidentemente son eso, Fuerzas de Seguridad y, como ocurre en España, hay una estricta legislación que impide mostrarlos en acción. Pero tuvieron que intervenir", aclaró, explicando el motivo por el que no se iban a ver las imágenes del rescate.

'Supervivientes' expulsa a Ángel Cristo

Las explicaciones del concursante no bastaron para el programa que finalmente decidió poner fin al paso de Ángel Cristo por 'Supervivientes'. El concursante traspasó todas las normas del reality y le acabó costando la expulsión.

"Lo que has hecho no solo es un grave incumplimiento de las normas de seguridad, sino que ha sido realmente temerario. Has puesto en riesgo tu vida y la del equipo", le dijo el presentador.

"Quiero pedir disculpas a la organización y a todos los que se han preocupado por mí. He actuado de forma inconsciente y pido perdón desde lo más profundo de mi corazón", dijo en un primer momento. Pero el arrepentimiento le duró bien poco.

"Hay consecuencias para unos pero no para otros. Arantxa del Sol me pegó. Pero como no se grabó, no existió", espetó entonces el concursante. "Arantxa está fuera del concurso tras lo ocurrido", le respondió el presentador del programa, al que interrumpía constantemente. "Y siguió aquí hasta que la audiencia la expulsó. No mientan a la gente, por favor", terminó diciendo.