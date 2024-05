'Supervivientes' ha vivido un hecho insólito. Por primera vez en la historia del programa, la organización se vio obligada a pedir ayuda a las Fuerzas Armadas de Honduras por lo ocurrido con Ángel Cristo.

El hijo de Bárbara Rey decidió huir por la selva tras una fuerte discusión con Aurah y durante horas, estuvo en paradero desconocido. Una decisión que le costó la expulsión disciplinaria del concurso y que terminó de un plumazo con su paso por 'Supervivientes'.

"Lo que has hecho no solo es un grave incumplimiento de las normas de seguridad, sino que ha sido realmente temerario. Has puesto en riesgo tu vida y la del equipo", le dijo Carlos Sobera antes de comunicarle la decisión que el programa había tomado sobre su continuidad.

La expulsión parece no ser la única consecuencia de su huida. Tal y como ha desvelado Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos' su paso por la televisión podría haberse acabado. "Tiene complicado, muy complicado, el tema en televisiones. Antena 3 no le va a comprar ni cinco minutos y desde luego en la cadena de enfrente (Telecinco) no va a entrar", explicó.

Todo parece apuntar que Ángel ni siquiera va a tener entrevista a su vuelta de Honduras como ocurre con todos los participantes. "Saben de su incontinencia, saben que no van a poder gobernarle en un plató y las cosas que ayer acabó por decir su defensor sería el mismo discurso que iría a repetir. Y es un discurso que va directamente contra la línea de flotación de la productora", terminó diciendo Kiko.