Han pasado más de 60 días desde que arrancó 'Supervivientes' en Telecinco y a los concursantes se les está haciendo cada vez más difícil aguantar. El hambre, el cansancio y lo mucho que echan de menos a sus familiares le están complicando seguir hasta el final.

Cada semana alguno de ellos sufre un bajón anímico y en la última gala de 'Conexión Honduras', el programa se vio obligado a activar el protocolo de abandono con Arkano. El rapero está al límite y pidió al programa abandonar.

"No quiero estar aquí. Lo siento", comenzó diciendo. "No quiero que mi familia se agobie. Quiero mantener la compostura. No quiero estar aquí, es que no quiero estar aquí y ya está. No tiene sentido para mí, he llegado a mi límite. ¡Ya está!", explicaba tratando de calmar a su familia.

"Quiero hablar con el programa para que me digan cuánto tengo que pagar de penalización para irme de aquí. Joder, qué mierda es esto. No quiero estar aquí, no puedo. No puedo, me quiero ir. Esto es un infierno", concluía entre lágrimas.

Tras este fuerte bajón el programa le pidió que aguantara unos días para poder recibir la visita de su madre, pero este jueves tenía que tomar una decisión. Durante la gala de 'Supervivientes', Jorge Javier conectó con el concursante para conocer su decisión final.

Visiblemente más calmado y feliz por haber permanecido junto a su madre, Arkano comunicó su decisión. "Con la visita de mi madre me he cargado de energía positiva, tranquilidad, esperanza y fuerza así que me quedo", anunció dejando claro que tiene ganas de seguir hasta el final.