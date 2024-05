La huida de Ángel Cristo de 'Supervivientes' sigue trayendo mucha cola. Después de que Carlos Sobera le comunicara al hijo de Bárbara Rey que el programa había decidido expulsarle disciplinariamente por su actitud, el presentador protagonizó un tenso encontronazo con el defensor del concursante en plató.

Ricky, el amigo de Ángel, salió en su defensa acusando a la organización de 'Supervivientes' de haber tapado la agresión de Arantxa del Sol. Una afirmación que Carlos Sobera se apresuró a desmentir asegurando que había sido el propio concursante el que había optado por no contarlo cuando se le preguntó.

Después de ver esa escena, Kiko Matamoros ha sentenciado el papel del presentador en la gala en la que 'Supervivientes' decidió que era hora de que Ángel Cristo pusiera rumbo a España.

"Ayer me dio pena Carlos Sobera porque no sabía cómo llevar la situación el pobre", apuntó Belén Esteban. "Me parece un grandísimo profesional, he disfrutado mucho cuando he estado en programas que ha presentado él, me parece un tipo simpático, que llega al público", comenzó diciendo Kiko Matamoros ante de desmontar el discurso del presentador.

"Dicho todo esto, ayer no fue su mejor noche porque le pusieron en una situación imposible de gobernar. Es decir, Sobera mintió como un bellaco anoche y le obligan a mentir. Y el pobre Sobera se tiene que comer un sapo que va contra su imagen porque, al final, la gente lo que no entiende es que tú eres un señor que estás sirviendo el plato que te están cocinando en otro lado y quedas fatal y hoy había muchísimas críticas", destapó Kiko.

"Mentía y mentía defendiendo la situación de Arantxa", agregó dejando claro que Carlos Sobera se vio obligado a engañar a los espectadores para salir en defensa del programa a raíz de las acusaciones de Ángel y de su defensor en plató.