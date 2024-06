Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

La Policía Local de Cangas tensa la cuerda con la alcaldesa: no va a cubrir los turnos voluntarios

Sigue creciendo la tensión entre la Policía Local y el gobierno local de Cangas. A las amenazas de recurrir al contencioso administrativo por la orden de la alcaldía que obliga al cuerpo a cubrir el rural, concretamente la zona de playas, y al amago de no custodiar las urnas en las pasadas elecciones europeas, se une ahora la denuncia del sindicato de CC OO contra la alcaldesa, Araceli Gestido, por la mencionada orden de actuación, que no se sabe a dónde va dirigida exactamente la mencionada denuncia del sindicato. Pero no acaba ahí la cosa: los hechos también fueron denunciados ante la Valedora do Pobo.