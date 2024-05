En la última gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' Ángel Cristo y Aurah Ruiz se enfrentaron para tratar de solventar sus diferencias, aunque sin ningún éxito. El hijo de Bárbara Rey no parecía dispuesto a un acercamiento y se dedicó a reírse de su compañera llegando incluso a sacar un cepillo de dientes para lavarse la boca mientras ella hablaba.

El encuentro entre ellos no terminó como el programa se esperaba, pero lo peor llegó cuando el directo terminó. Los dos concursantes se enzarzaron en una fuerte discusión con faltas de respeto e insultos que terminó de la forma menos esperada. Todo comenzó tras la reprimenda de Aurah a Ángel después de que se le cayera azúcar al suelo. El concursante comenzó a hablar con condescendida a su compañera y todo saltó por los aires.

"Tengo el valor y el honor suficiente como para mirar hacia delante y no pisar a nadie", le dijo él después de que ella le pidiera respeto. Una declaración que provocó el estallido de Aurah. "Mira, Pinocho. Yo no nombro a mi hijo para ponerlo delante de una mentira. Tú has jurado por tu hija. Vergüenza debería de darte. Ahora me cuadra que hayas visto a tu hija en un año treinta veces. Me cuadra. Pobre madre."

"Repite lo que has dicho. Eres una desgraciada, una pobre desgraciada. No vuelvas a hablar de mi familia nunca más. No tienes ni idea. Desgraciada, indigente mental. Desgraciada", estalló el concursante. "Poseidón, quiero denunciar a Ángel Cristo", dijo ella ante los insultos que estaba recibiendo. "Sí, sí porque es lo único que sabéis hacer las mujeres. Pisar a los hombres."

Tras esa fuerte discusión, Ángel Cristo se apartó de sus compañeros. Pero las horas pasaban y no sabían nada él y fue entonces cuando repararon en que se había escapado obligando al programa a solicitar un dispositivo para buscarle ante los peligros que podría encontrarse por adentrarse en la selva.

El equipo del programa y las Fuerzas de Seguridad de Honduras estuvieron buscando al concursante, a quien finalmente hallaron sano y salvo en la otra punta de la isla, a varios kilómetros de distancia.

"Llevamos tres horas buscándote", le señaló entonces un miembro del equipo. "Y porque me he dejado encontrar", replicó antes de asegurar que se encontraba "como siempre, bien", con una inesperada calma.

Psicológicamentee me encuentro bastante al límite de la situación. Se han sobrepasado unas líneas rojas para mí que jamás pensaba que se pasarían. Hay cosas que no se pueden captar, pero he explotado y he sentido la necesidad de desaparecer y encontrar el silencio sin importar lo que me podía ocurrir", explicó él en una conexión con Carlos Sobera.

'Supervivientes' expulsa a Ángel Cristo

Las explicaciones del concursante no bastaron para el programa que finalmente decidió poner fin al paso de Ángel Cristo por 'Supervivientes'. El concursante traspasó todas las normas del reality y le acabó costando la expulsión.

"Lo que has hecho no solo es un grave incumplimiento de las normas de seguridad, sino que ha sido realmente temerario. Has puesto en riesgo tu vida y la del equipo", le dijo el presentador.

"Quiero pedir disculpas a la organización y a todos los que se han preocupado por mí. He actuado de forma inconsciente y pido perdón desde lo más profundo de mi corazón", dijo en un primer momento. Pero el arrepentimiento le duró bien poco.

"Hay consecuencias para unos pero no para otros. Arantxa del Sol me pegó. Pero como no se grabó, no existió", espetó entonces el concursante. "Arantxa está fuera del concurso tras lo ocurrido", le respondió el presentador del programa, al que interrumpía constantemente. "Y siguió aquí hasta que la audiencia la expulsó. No mientan a la gente, por favor", terminó diciendo.

Aurah recibe una nominación disciplinaria

Ángel Cristo no ha sido el único amonestado por la organización. El programa también quiso castigar a Aurah por lo ocurrido. "La organización ha tomado la determinación de que Aura Ruiz reciba una nominación directa en caso de salvarse el próximo jueves. Esperamos que la sanción sirva como ejemplo a todos y que estos comportamientos no vuelvan a repetirse", le comunicó Carlos Sobera.

Sinceramente,e creo que pedí perdón y nada que ver con lo que ha hecho Ángel, lo que he hecho yo. He pedido perdón. Sinceramente, lo acepto porque lo tengo que aceptar, pero me parece injusto", terminó diciendo asumiendo el castigo.