Portos de Galicia comienza a reparar el paseo marítimo de madera de Aldán dañado por la colisión de un vehículo

Operarios enviados por Portos de Galicia comenzaron ayer la reparación del paseo marítimo de madera de Aldán. Llevaba precintado por el Concello de Cangas desde el pasado 29 de marzo, cuando un vehículo colisionó contra él y obligó a los equipos de emergencias de Cangas a precintarlo, debido a los daños que presentaba. La situación del paseo marítimo se tradujo en un conflicto político entre el gobierno local y Portos de Galicia. El Servicio Municipal de Protección Civil había realizado un informe sobre la situación en LA que se encontraba el paseo. En él se pone de manifiesto que cuando el equipo llegó al lugar donde colisionó el vehículos se encontraron que los mojones de piedra que limitan la carretera con el paseo marítimo estaban movidos y parte de las tablas estaban rotas.

El informe aprecia que varias vigas presentaban daños estructurales. El mismo fue remitido a la concejalía de Obras y Servicios del Concello de Cangas, que dirige la concejala socialista Iria Malvido, quien aseguró que se había puesto en contacto telefónico con Portos de Galicia y que no obtuvo respuesta. Malvido hablaba de situación peligrosa. El mencionado ente autonómico afirmaba que la situación del paseo no representaba un peligro, que no había daños estructurales, más que en el sitio donde tuvo lugar la colisión y negaba que el Concello de Cangas se hubiera puesto en contacto, ni de manera telefónica ni por escrito. También recordaba que el paseo no era una estructura municipal. El gobierno local advirtió que el paseo seguiría cerrado hasta que Portos de Galicia avalara por escrito su seguridad.

Desde el Concello de Cangas se desconoce la existencia del citado escrito. Pero también es cierto que se trata de una estructura de carácter autonómico y sobre la que no tiene competencia el Concello, por lo que puede actuar sin permiso de la autoridad municipal para reparar el paseo marítimo.

