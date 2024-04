La Protectora llama a acudir al pleno de Bueu para pedir la renovación y aumento del convenio

La Protectora de Animais do Morrazo se está movilizando para acudir al pleno del lunes en el Concello de Bueu. El objetivo es defender la renovación del convenio para la recogida y atención de los perros abandonados, una renovación que incluya un aumento de la aportación municipal. “La situación en Bueu es crítica y se está volviendo insostenible”, aseguran desde la directiva de la Protectora.

El actual acuerdo establece una cuantía económica de 9.000 euros, una aportación que desde la Protectora entienden que resulta insuficiente. De hecho, en el último pleno el PP de Bueu presentó una moción en la que denunciaba los atrasos en los pagos por parte del ayuntamiento e instaba a incrementar esa subvención hasta el entorno de los 12.000 euros, a razón de un euro por habitante.

La "amenaza" del Caan de la Diputación de Pontevedra

En los últimos días el Concello abonó a la Protectora de Animais do Morrazo la cantidad que le adeudaba correspondiente al año 2023, que era de 6.750 euros. “Nos ha ingresado lo que estaba pendiente, pero a fecha de hoy seguimos sin saber si harán un convenio con la Protectora o si el alcalde cumplirá su amenaza y se llevará el servicio al Caan”, explican desde el colectivo. El Caan es el Centro de Acollida e Protección de Animais de la Diputación de Pontevedra, un servicio que cuenta con numerosas críticas por parte de colectivos animalistas.

Como medida de presión, desde la directiva de la Protectora de Animais do Morrazo anuncian que el lunes un amplio grupo de personas voluntarias acudirán al pleno de Bueu, a las 20.00 horas, para reclamar al gobierno local la firma de un nuevo convenio que incluya un aumento en la aportación municipal. Por ello hacen un llamamiento a que acudan más personas para mostrar su apoyo a las reivindicaciones del colectivo y “demostrarles que la Protectora de Animais do Morrazo somos todos y que sus perros no se venden”.

Críticas al Concello de Bueu a través de las redes sociales

La llamada de la Protectora solicita también el envío de mensajes al Concello de Bueu a través de sus redes sociales, una petición que se está traduciendo en numerosos mensajes cargados de críticas y reproches al consistorio por su postura.

Esta misma semana voluntarias de la Protectora de Animais do Morrazo acudieron a una llamada para recoger un perro abandonado en la parroquia de Beluso. “¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos en la calle? ¿En medio de los coches en la carretera? ¿Empapado y dando vueltas sobre sí mismo porque la vejez viene acompañada de cataratas? ¿Qué hacemos Concello de Bueu?”, preguntaban en un post subido a las redes sociales junto a varias fotos. “Parece que dar el silencio por respuesta les es cómodo, saben que las tontas de turno no van a dejar a los perros tirados. Este chiquitín irá al veterinario a una revisión y el lunes en el pleno presentaremos facturas, a ver si reconsideran su opinión sobre lo que necesitan los perros abandonados y maltratados de Bueu”, concluyen desde la Protectora de Animais do Morrazo.

Suscríbete para seguir leyendo