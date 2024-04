Santos acusa al Sergas de “querer aburrirnos” en la concentración 122 por las urgencias

La Mesa da Sanidade de Moaña celebró ayer la 122ª concentración semanal para exigir el regreso a la villa del servicio de urgencias centralizado en Cangas durante la pandemia de COVID-19, el refuerzo de las ambulancias y que se cubran las plazas de los médicos de tarde. El portavoz de la plataforma de usuarios, Gabriel Ferral, señaló que un autobús partirá de Moaña el próximo 12 de abril para participar, ante el Parlamento gallego, de las protestas por el Día Internacional de la Atención Primaria, convocadas por el colectivo SOS Sanidade Pública.

La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), volvió a tomar la palabra para señalar la dureza de “llevar 122 semanas protestando” sin lograr las demandas. “Se hace largo. No hay visos de mejora. Es una situación enquistada”, reconoció para acusar a la Xunta de Galicia de “pretender aburrirnos. Creo que su estrategia es que nos aburramos nosotros mismos de estar aquí, pero yo no me voy a aburrir hasta que nos devuelvan los servicios que nos quitaron hace cuatro años”.

Los concentrados alertan de enfados cada vez mayores en la Casa do Mar

La regidora criticó al gerente del área sanitaria asegurando que “no entiende que el problema es que no tenemos médicos. De tarde, por cualquier consulta rutinaria nos derivan a las urgencias de Cangas y nos obligan a hacer cola allí. Las urgencias son un parche cada vez más habitual. Muchos vecinos recurren directamente a las farmacias para pedir remedios y automedicarse”, alerta.

La concentración de ayer estuvo marcada por los problemas en la Casa do Mar durante las últimas dos semanas. En las que hubo un solo médico de tarde y en dos días incluso ningún facultativo operativo desde las 15.00 horas. A lo que se suma que durante todos los festivos de la Semana Santa la Casa do Mar permaneció cerrada al no tener urgencias en la villa.

Los concentrados volvieron a salir en defensa de los sanitarios que trabajan en la villa y del personal administrativo, ante las continuas protestas de usuarios cuando llegan por la tarde y son derivados a Cangas. La alcaldesa recomendó que “en vez de pagarlo con los que no tienen la culpa” los pacientes presenten siempre “una reclamación por escrito, para que quede constancia de cada situación de este tipo”.

