Santos, tras 120 semanas de protesta: “La falta de atención ya afecta a la salud mental”

Las concentraciones convocadas, domingo tras domingo, por la Mesa da Sanidade de Moaña, sumaron ayer su 120ª semana de protestas unos días después de que se cumpliesen 4 años desde el confinamiento por el COVID mediante al decreto de Estado de Alarma del Gobierno central que se demostró inconstitucional. Fue entonces cuando Moaña perdió su servicio de urgencias en la Casa do Mar, al centralizarse, por razones sanitarias debido a la pandemia, en el centro de salud de Cangas. Decenas de personas, encabezadas por la alcaldesa Leticia Santos (BNG) se mantienen en la protesta y ayer la regidora lamentó que “llevemos 120 semanas repitiéndole lo mismo a la Xunta y parece que quiere hacer oídos sordos. Cuando empezamos estas movilizaciones no creíamos que tardaríamos tanto tiempo en que nos devolviesen lo que nos quitaron”.

Y es que la regidora insistió en varias ocasiones en que “no es que no tuviésemos ese servicio, sino que lo perdimos y no estamos dispuestos a seguir esperando para recuperarlo”. La nacionalista alertó también de que, la centralización de las urgencias y las ausencias de médicos de tarde sin cubrir están “colapsando constantemente el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas”. Consideró que los problemas de la atención primaria en la villa “suponen ya un asunto de salud mental”, pues tilda de agotador y frustrante que los pacientes moañeses de tarde “tengan que ir constantemente a hacer cola en las urgencias de Cangas y explicar su historial y su problema cada vez a un médico distinto. Eso no es algo eficiente”.

“Todas las semanas tenemos quejas de pacientes de tarde”, alega la plataforma

Alertó de que vecinos con enfermedades crónicas se enfrentan también a esta situación y añadió que las bajas sin cubrir “también están afectando al personal sanitario, que se muestra cansado. De ahí que queramos mostrar nuestro respeto por su situación, cada vez más precarizada”.

También tomó la palabra el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, quien insistió en los problemas con los médicos de tarde. “Lo que sabemos es que todas las semanas hay quejas de pacientes que no tienen quién les atiendan y son derivados a Cangas”, apunta. Sobre los grupos políticos que proponen reunirse con Sanidade para resolver el problema, Ferral señaló que lo que esperan “es que logren soluciones” aludiendo a que domingo tras domingo la Casa do Mar se mantiene cerrada.

Todo apunta a que Moaña no volverá a tener las urgencias en la villa hasta que concluya la construcción del nuevo centro de salud en Sisalde, que avanza en su base. El convenio entre Xunta y Concello recoge que habrá un PAC en esta nueva infraestructura hasta que se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) comarcal en los terrenos de A Rúa, en Cangas. Esa dotación llegará mucho más tarde, pues el Concello cangués todavía no puso los terrenos a disposición de la Xunta de Galicia.