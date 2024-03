Mar recomienda parar un año la extracción del percebe en Bueu debido a su escasez

Parar la extracción del percebe durante un año. Esta es la recomendación de la Consellería do Mar ante el estado del recurso en Bueu, en especial en los bancos de trabajo de la isla de Ons. De momento es eso, una recomendación, y desde la agrupación de percebeiros se consensuó con la cofradía parar tres meses, desde el 1 de abril al 30 de junio. Unos días antes de que concluya ese periodo se realizará una inspección de las zonas de trabajo para evaluar su estado y en función de la situación no se descarta prolongar ese paro.

Estas recomendaciones y medidas son consecuencia de la alarmante escasez de este marisco, un problema del que la Cofradía de Bueu viene alertando desde hace algunos años y que ya provocó que el sector percebeiro cesase su actividad durante dos periodos que en total sumaron seis meses. “Está ocurriendo algo que es ajeno a la actividad de extracción de los percebeiros, que no digo que no pueda tener cierta influencia. Pero tiene que haber más causas y es necesario que se realicen estudios para determinar qué es lo que está pasando”, expone el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas.

De entrada parar un año entero parece difícil porque dejaría en una situación delicada a los percebeiros. “Ahora mismo tenemos un sector muy profesionalizado, con una agrupación de entre 12 y 15 personas que se dedican todo el año a esta actividad”, argumenta Rosas. Para que sea viable debería venir acompañado de ayudas económicas por parte de la administración. El cese de actividad de cuatro meses durante 2023 y el próximo de tres meses tienen la consideración de paro biológico, por lo que los afectados percibirán una compensación. Pero no todos. “Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. El sector paró dos meses por iniciativa propia y sin cobrar nada durante el año 2022, volvió a parar cuatro meses en 2023 y ahora hay personas que no suman los días de trabajo suficientes para poder beneficiarse de estas ayudas”, lamenta José Manuel Rosas, que avanza que seguirá negociando otras alternativas con la Consellería do Mar para que nadie quede “desprotegido”.

Un percebeiro escoge las capturas del día en las rocas de Cabo Udra. / M.Á.

La preocupación en la Cofradía de Bueu es máxima. A lo largo de estos dos años las medidas del sector no se limitaron únicamente a estos paros. La agrupación, que en su momento llegó a contar con casi 50 integrantes, fue adoptando otras decisiones, como recortar las jornadas de trabajo a solo dos a la semana y reducir el tope máximo de capturas a 4 kilos por persona. Un esfuerzo que de momento no parece tener recompensa. “Si seguimos en esta línea el percebe en Bueu desaparece”, alerta Rosas. El veterano patrón mayor subraya que “hay zonas en las que el recurso no se tocó y está desapareciendo igualmente; a lo largo de mi vida vi las rocas de muchas maneras, pero nunca como están ahora”.

El paro biológico entrará en vigor a partir del lunes 1 de abril. A mediados del mes de junio se prevé realizar una visita a las zonas de explotación de la isla de Ons para ver si hay fijación del percebe, alevines y signos de mejoría. Si no es así no resulta descartable que el cese de actividad se extienda más allá del 30 de junio si se consiguen medidas de protección económica para el sector.

R. M.

La Xunta alude a causas “multifactoriales” y analiza el problema

La Consellería do Mar confirma que su unidad de biología está estudiando la “complicada situación” del percebe de Bueu, aunque todavía es pronto para ofrecer conclusiones. En todo caso apuntan que podría ser un problema “multifactorial”, en el que concurren diferentes causas. “Nosotros hablamos desde el desconocimiento y podemos atribuir lo que está ocurriendo al cambio climático y a otras razones, pero se necesitan estudios científicos para saber qué está pasando”, defiende Rosas. Desde Mar confirman su recomendación de parar la extracción del percebe durante un año, aunque de momento la resolución dictada es solo para el mes de abril. Luego tendrá que volver a aprobarse para mayo y junio. La posible extensión de esta parada más allá del 30 de junio deberá “ser fruto del diálogo con el sector y tras seguir la situación y evolución del recurso antes de tomar una decisión”, manifiestan desde la Consellería do Mar.

El departamento autonómico está trabajando en los nuevos planes de explotación del percebe que deben aprobarse de cara al año 2025, lo que incluye un seguimiento de todas las zonas de producción. Desde la Cofradía de Bueu están dispuestos incluso a valorar la posibilidad de delimitar una zona “intocable”, en la que no se pueda extraer el percebe y que el equipo de biología de la Consellería do Mar pueda estudiar con más precisión las causas de la escasez de este recurso y cómo actuar para facilitar su recuperación.

Suscríbete para seguir leyendo