O Auditorio acolle esta tarde dobre sesión do Citeamor

O ciclo de teatro afeccionado do Morrazo (Citeamor) acolle esta tarde unha dobre actuación. Por primeira vez trae un grupo portugués “para abrir camiños, relacionarnos e poder facer intercambios”. É o Grupo de Teatro do Vez, de Arcos de Valdevez, que trae a obra “Día especial”, autoría dunha das súas actrices, Margarida Días. Este grupo asume por primeira vez a responsabilidade de levar os encontros transfronteirizos PLATTA –na que tamén está a Revista Galega de Teatro– que se desenvolverá no mes de outubro na súa localidade.

O primeiro espectáculo será ás 19.00 horas, e a continuación actuará Teatro Aberto coa obra “A trenza dos feitos amargos”.