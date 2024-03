Mario Rodríguez alerta de que el Servicio de Axuda no Fogar “pende de un hilo”

El recurso que planteó la empresa adjudicataria del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) en Moaña “Protección Geriátrica” contra la aprobación del Concello haciendo uso de la segunda y última prórroga de un año de duración que figura en el contrato de 2021, preocupa al portavoz del PSOE, Mario Rodríguez. Desde su punto de vista dice que les preocupa “la falta de capacidad de gestión de la alcaldesa y su equipo” con respecto al SAF “para prever un escenario a partir del 1 de mayo en el que se siga prestando el servicio, tan demandando en el ámbito municipal”.

Mario Rodríguez asegura que el gobierno carece de un plan B ante lo que pueda ocurrir con la empresa cuando el 1 de mayo se active la segunda prórroga. En este sentido exige a Santos y su equipo “que garanticen a los vecinos el servicio, independientemente lo que ocurra con la empresa adjudicataria y de los recursos y de las acciones que pueda entablar. Mucho nos tememos que si la cosa se tuerce le echarán la culpa a la empresa”.

Mario Rodríguez entiende que la empresa es responsable porque efectivamente acudió a la licitación del servicio asumiendo las bases, y según esto la segunda prórroga es indiscutible, pero también que “desde la Alcaldía no pueden tensar la cuerda porque se puede romper y los perjudicados serán los vecinos y vecinas de Moaña”. El portavoz socialista cree que la situación del servicio de ayuda en el hogar “pende de un hilo por la pretensión de la empresa de no querer seguir aduciendo ese incremento de costes y, por otro lado, la falta de capacidad de Santos y de su equipo que carecen de un plan B y no pueden asegurar que a partir del 1 de mayo los moañeses y moañesas vamos a seguir disfrutando del servicio”. Pide un plan B para garantizar la continuidad del servicio y que el gobierno se deje de una vez por todas del rodillo de la mayoría absoluta.

En relación a la preocupación del portavoz socialista, trasladadas en la comisión de Bienestar Social, la alcaldesa, Leticia Santos, asegura que el Concello tiene un contrato en vigor con la empresa que recoge dos años de vigencia con dos prórrogas de un año cada una de ellas y, en este sentido, el Concello ejerce su derecho. Por otra parte, se está en la misma situación del año pasado cuando la empresa también recurrió la primera prórroga, se desestimó y siguió con la prestación. Leticia Santos dice que la empresa tiene la obligación de cumplir el contrato y si el Concello tiene la opción de prorrogarlo, “se ejerce con todo el derecho”. Añade que la empresa conocía las bases de la licitación del concurso y lo que hace el Concello es cumplir con su oferta que es vinculante. La alcaldesa asegura que además el Concello está pagando puntualmente a la empresa y no genera ningún problema de tesorería a la empresa, en el que sí la empresa tendría derecho a rechazar la prórroga. Pero en Moaña no se da este caso.

El contrato del SAF es uno de los mayores del Concello que para 2024 destina 1.125.446 euros. Prevé 4.600 horas al mes de dependencia de lunes a sábado; hasta 600 domingos y festivos y hasta 400 de libre concurrencia. La Xunta abona 12 euros la hora y el Concello paga 17,47 euros la hora de lunes a sábado y 20,31 euros la de domingos y festivos, con una diferencia de 8 euros con respecto a lo que aporta la Xunta de Galicia, que desde este pasado 1 de enero subió medio euro con respecto a la hora que pagaban en el año 2023 que era de 11,50 euros.

