Un delfín muerto en el muelle de Aldán.

No se sabe muy bien como llegó hasta ahí este mamífero. Los que saben afirman que el estado de descomposición en el que estaba hacía suponer que llevaba días muerto en el mar, ese que los desorienta y por el que navegan barcos a los que ellos escoltan y que es en muchos sitios, símbolo de buena suerte. Este animal, el que apareció en Aldán, no la tuvo. No llegó ni al cementerio donde yacen sus congéneres.

El Rayo que no cesa no es del Frigo, es de Asobal

Que el Rayo, la mascota esa que a nadie gusta, no es del Frigoríficos Morrazo, me aclara un buen aficionado de este equipo, que ese personaje envuelto en pelo verde y feo pertenece la Liga Asobal. Por cierto, que también nos comentaron que el pasado viernes hubo su toque real en el pabellón de O Gatañal. El jugador de Granollers, Pablo Urdangarín, mostró su rostro amable, ese de revista de papel couché y tuvo la paciencia de sacarse fotos con aficionadas que le pidieron, además de repartir muchos autógrafos.