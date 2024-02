Una mujer resulta ilesa al salirse de la vía y chocar contra un coche en la Volta do Pino

Una mujer resultó ilesa después de haber sufrido una salida de vía y de colisionar contra un vehículo que se encontraba estacionado en la Vila do Pino, en Bueu. El accidente se produjo alrededor de las 12.30 horas cuando la conductora, natural de Vigo, circulaba por la PO-551 en sentido Pontevedra en un turismo de la marca Mercedes.

Según relató, le falló la dirección al vehículo y perdió el control del mismo, yendo a chocar contra otro coche, un Opel, que estaba aparcado y que en el momento de la colisión no tenía nungún ocupante en su interior. El vehículo sufrió daños en la parte trasera izquierda. Además, y como consecuencia del impacto en este coche, se vio afectado un tercero, estacionado justo delante, registrando daños materiales. Al lugar de los hechos acudieron tanto la Policía Local de Bueu como el 061, si bien la mujer no presentaba heridas aparentes y no precisó de atención médica, más allá de los nervios por lo sucedido.