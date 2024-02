El debate de facturas desvela que gobierno anterior gastó en 5 meses de 2023 más que en todo el 2022

Habrá que esperar a los nuevos presupuestos municipales para este año para que se puedan pagar las facturas de Cultura, que Alternativa dos Vecinos se niega de forma reiterada en darle el visto bueno necesario. Su voto, imprescindible, se convierte en una venganza política contra la edil de Cultura, Aurora Prieto (EU), que formó hasta diciembre de 2022 parte del gobierno de Victoria Portas, al que castigó duramente las urnas en 2023. A pesar de que en el último año de mandato de la ahora edil de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, realizó un denodado esfuerzo económico para conseguir votos. El dato lo tiene Intervención y el viernes lo hizo público la concejala de Facenda del Concello de Cangas: hasta el día 1 de junio de 2023, el ejecutivo que dirigían Victoria Portas y su único compañero de gobierno, Mariano Abalo, gastaron 425.847 euros, cantidad que es superior a la que ese mismo ejecutivo local gastó en el año 2022. Es evidente que el 2023 era año electoral. Y como la citada portavoz de AV quiere transparencia en las cuentas, otro dato que salió a relucir en el pleno: en estos momentos el Concello de Cangas debe 1,4 millones de euros en facturas, de los que 1.300.000 corresponden al año 2023, cuando se realizó el gasto antes mencionado que superó récords, en 6 meses más que en todo un año. Del año 2022 solo adeudan las facturas de las Fiestas del Cristo y de la empresa desbrozadora, que alcanzan a 100.000 euros. Y hay que recordar que de 1,3 millones de euros de 2023, 800.000 euros corresponden al pago del suministro eléctrico de Iberdrola. Era el tripartito un recién llegado y todo el gasto estaba prácticamente ya hecho. Como señala la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, el nuevo gobierno tiene facturas pendientes de pago totalmente normales, de hacer frente al día a día de la administración. El gobierno local que preside Araceli Gestido tiene un gran interrogante. Desconoce por qué no hay contrato del mantenimiento de las calderas, cuyas facturas sí aprobó el PP, prácticamente las únicas de todas las que se presentaron en el pleno. Esta formación política conservadora, como afirmó su portavoz de asuntos económicos, Pío Millán, se sentía chantajeada. Afirmó que el gobierno local le estaba echando a los empresarios encima porque no aprobaban las facturas que presentaba el gobierno. El PP ya saben que se aplica a que no está en el gobierno y el que está debe arreglar las cosas. Y dio otro dato a tener en cuenta: desde 2015 no gobierna en Cangas. El PP no vató a favor de ninguna y se abstuvo en tres paquetes de facturas. En las de mantenimiento de calderas en la presentada para pagar la contratación de un sepulturero y también para que el antiguo asesor jurídico del Concello de Cangas, Vázquez Cueto, cobrara sus honorarios, 2.773 euros. En el resto, esta formación votó en contra y se agarró como un clavo ardiendo al informe de intervención, que es el mismo que presentan los profesionales en todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que también el PP realizaba cuando gobernaba, levantando reparos, sin miedo a ser condenados por la justicia, por mucho que lo pusiera el informe de intervención. Pero el PP juega a ser oposición, a ejercer ese papel con la mayor contundencia posible. Es la derecha contra un gobierno de izquierdas; más desconcertante es a lo que se aplica Victoria Portas, que es ella la que está pasando facturas a la propia izquierda.

El PP insiste en las facturas que se pagan a la empresa que tiene adjudicado los servicios informáticos del Concello de Cangas, Ebbel y dejó sin aprobar el viernes. Ascienden a 31.992,88 euros y según la concejala de Facenda corresponden a pagos de horas extras durante el tiempo que duró el ciberataque. De hecho, este ataque también provocó desajustes en el tiempo de llegada de las facturas, que alteraron su pago. AV tampoco quiso pagar estas facturas, que ambos partidos tachan de irregulares y que el PP denunció ante Fiscalía, sin que ésta se hay pronunciado todavía.

Por cierto, que Aurora Prieto, disgustada porque considera que se deben pagar a la gente que trabaja por un servicio, recuerda que cuando se prepararon las Fiestas del Cristo de 2022 estaban en la mesa Victoria Portas y Mariano Abalo, que había 70.000 euros para los festejos y que el que era edil de Facenda permitió llegar a la cifra 170.000, poque que después ya se buscaría la fórmula de pagar, manifesta Aurora Prieto,que salió del gobierno en diciembre de ese año.

¿Un gestión municpal de la piscina?

Con respecto a las mociones, pues más de lo mismo, más de lo que viene siendo habitual durante años, que si la gestión de la piscina municipal, que si las naves de Ojea. El gobierno local busca solución para las citadas naves. Quiere tirar el tejado y después repararlo para abrir el paseo marítimo, que lleva ya dos años cerrados, desde que se derrumbara el tejado de una de ellas. El PP apuesta por la desafectación, pero el Ministerio de Transición Ecológica quiere tirar todas, haría una excepción con las que ahora mismo están en manos del concello, las más cercanas a la Praza das Pontes; el resto las tiraría, de hecho ya empezó el expediente de derribo. Lo que parece que va iniciar también la corporación es el expediente para la municipalización de la piscina de Cangas, propuesta de AV que tuvo el apoyo del gobierno, con alguna modificación en el tiempo. Claro que puede ser un órdago a la grande, porque tal y como está la plantilla de personal sería muy difícil que el Concello asumiera este servicio. Lo que sí que tiene que solucionar es la situación ilegal en la que se encuentra la gestión del servicio, después de que los tribunales de justicia anularan el contrato con la empresa que ahora mismo está gestionando este lugar de ocio y deporte. Por cierto, que las facturas derivadas de la reforma de la piscina sí fueron aprobadas, con los votos a favor del gobierno y de Alternativa dos Veciños; el PP votó también en contra.