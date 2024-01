Moaña traslada su protesta de la sanidad a la marcha de Santiago y pone 4 autobuses

La comarca vivió ayer un domingo marcado por las protestas por la sanidad. Antes de la cadena humana de Cangas, en Moaña la Mesa da Sanidade, encabezada por la propia alcaldesa Leticia Santos (BNG) celebró su 113ª semana consecutiva de concentraciones delante de una Casa do Mar que los domingos está cerrada. La semana estuvo marcada por el intenso debate en el pleno de la corporación, cuando el PP acusó al gobierno local de “electoralismo al apoyar la manifestación del próximo domingo 4 contra la Xunta y contratar autobuses para acudir desde Moaña a la marcha. En este sentido se pronunció ayer el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, quien aseguró que “yo no soy político y no estamos aquí haciendo propaganda”.

Sanidad y pélets sacuden el pleno: “Dañáis a la pesca por un puñado de votos”, dice el PP moañés Ferral y la alcaldesa mantienen que las demandas son las mismas que al inicio: La recuperación del servicio de urgencias centralizado en Cangas desde abril de 2020, el refuerzo de las ambulancias, y que se cubran las plazas de médicos de tarde que o bien están vacantes o bien quedan sin facultativo operativo al no cubrirse bajas o vacaciones. “Todos los moañeses quieren el PAC en la villa. Es una opinión unánime” La alcaldesa alegó también que “el Concello lleva a cabo una pelea institucional para recuperar las urgencias, que es una opinión unánime en Moaña. A ninguna persona que se le pregunte dice que quiere las urgencias en Cangas. Todos queremos los servicios en nuestra villa, como teníamos antes de la pandemia”. Paradas La regidora explicó que la próxima semana, por primera vez desde hace más de dos años, no habrá concentración. Y es que llamó a los presentes a anotarse antes del martes en los cuatro autobuses contratados por el Concello para acudir a la marcha en Santiago. “Lo que pasa aquí pasa en villas de todo el país. Moaña tiene que estar presente en la manifestación de Santiago porque después de tantos meses ya es un referente en todo el país”, apuntó. Los autobuses partirán a las 10.00 horas de la mañana del domingo 4 y tendrán parada en el cruce del camping de Tirán, ante la plaza de abastos, en la de Suárez en Meira y a la altura del Parque do Almacén en Domaio.