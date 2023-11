Finalizan hoy las actividades programadas por la concejala de Benestar Social e Igualdade para conmemorar el Día de la Violencia de Género.

A partir de las 09.20 horas se pondrá en marcha el taller de “Violencia de Xénero no novo contexto dixital”, impartido por Pantallas Amigas en el IES María Soliño. A las 20.30 horas, el Auditorio Municipal “Xosé Manuel Pazos Varela” acogerá “Curtometraxes contra as violencias machistas·: Cinmemora. Está actividad está financiada con fondos del Pacto de Estado contra las violencias de género del Ministerio de Igualdad. Se podrán ver los cortometrajes: 36, de Ana Lambarri; A entrevista, de Fernando Tato y Susana Sampedro; La Mujer invisible, de Noemí Chantada; Lo peor que podría pasar , de Elena Tara; Harta, de Julia de Paz; There will be monsters, de Carlota Pereda y Best Seller, de Max Lemcke.