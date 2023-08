La comarca alcanza otro récord con 30.522 cotizantes pero más peso de los servicios

O Morrazo comenzó el verano con 30.522 afiliados a la seguridad social, lo que supone un nuevo récord en el número de trabajadores cotizando, hasta el punto de que en octubre de 2021, cuando ya se registraba la cifra más alta de trabajadores desde que se recogen los datos, había 1.985 cotizantes menos que ahora. Este incremento desvela una clara mejoría del mercado laboral pero también la distorsión que generó la decisión del Gobierno central de instaurar la figura de los fijos discontinuos, que no cuentan como parados incluso aunque no estén trabajando. Para colmo, la Administración no aporta los datos de trabajadores con contrato fijo-discontinuo desglosados por municipios, por lo que de momento no se puede conocer si el incremento de cotizantes tiene o no una explicación en una gran mejoría de la economía.

Eso sí, lo que queda de manifiesto es la dependencia cada vez mayor que el mercado laboral morracense tiene del sector servicios. Hasta el punto de que representa el 67,3% del número total de afiliados a la Seguridad Social. Esto supone tres puntos más que hace una década. En Cangas se dedican a los servicios el 71% de los trabajadores, mientras que en Bueu y Moaña hacen lo propio el 67% y el 64% de los cotizantes respectivamente. Apenas 5.097 cotizantes de O Morrazo figuran como autónomos Por concellos, Cangas es la localidad de la comarca con más afiliados a la Seguridad Social, con un total de 10.192 trabajadores en activo. Le sigue Marín con 8.341. Moaña, por su parte, inició el verano con 7.537 cotizantes y Bueu hizo lo propio con 4.452 trabajadores. Por régimen de cotización la inmensa mayoría de los trabajadores están afiliados al régimen general: un total de 22.716 entre los cuatro ayuntamientos. En cuanto a los autónomos de la comarca, estos ascienden a 5.097, con Cangas a la cabeza con 1.736 casos y Moaña y Marín casi igualados con 1.280 y 1.287 respectivamente. Solo 16 trabajadores morracenses están afiliados al régimen agrario y 2.210 lo hacen el régimen de trabajadores del mar, uno de los sectores más importantes de la comarca. Por otro lado, los empleados del hogar que están cotizando por su régimen correspondiente son 483. Por porcentaje, solo el 6,7% de los trabajadores morracenses desempeñan su trabajo en la pesca y la agricultura. En la construcción lo hace el 7,1% de los empleados, en la industria apenas el 16,2% y el resto en las ramas englobadas en los servicios, entre ellas toda la actividad que guarda relación con el turismo y que cada verano impulsa la contratación. Paro Hay que recordar que los últimos datos oficiales del paro desvelaron que la comarca cuenta con 4.169 vecinos en situación de desempleo. Suponen 439 personas menos anotadas a la Oficina de Emprego que hace un año. En los dos primeros meses del verano se crearon 300 puestos de trabajo, en su inmensa mayoría vinculados al turismo y con un carácter temporal.