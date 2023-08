La creación de empleo se frena en julio y el paro cae en 300 personas este verano

Los datos oficiales del paro registrados a nivel español, que están desglosados por municipios en Galicia a través de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, desvelan que en el mes de julio siguió la creación de empleo ligada sobre todo al sector turístico de O Morrazo. Sin embargo, el ritmo de nuevos contratos fue más lento que en junio y menos intenso que en el mismo periodo del verano del 2022. En los últimos 30 días la cola del paro en la comarca se redujo en 82 personas, por lo que en estos momentos hay un total de 4.169 trabajadores anotados a la Oficina de Emprego.

Sumados a los 218 puestos de trabajo nuevos de junio, son 300 los contratos firmados desde el comienzo del verano. En números absolutos se puede apelar al optimismo, con 439 morracenses menos que hace un año anotados a la cola del paro. Eso sí, tal y como se conoció esta semana en distintas estadísticas, el grueso de la creación de empleo en toda España está centrada en los trabajos que se financian con dinero público. Además, el dato de 4.169 parados hay que cogerlo con precauciones, pues el Gobierno central sigue ocultando el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo desglosado por ayuntamientos.

Analizando los datos del paro al finalizar el mes de junio por localidades, Cangas fue la villa con mejor comportamiento, al lograr la firma de 30 nuevos contratos. Son en estos momentos 1.424 los cangueses que están anotados en la Oficina de Emprego de la localidad. Le sigue Bueu, en donde el mes de julio dejó 22 parados menos. Además, esta villa logró bajar de la simbólica cifra de los 500 parados, dejando sus números en 494 trabajadores a la búsqueda de un salario.

Hace un año había 439 vecinos más anotados en la Oficina de Emprego

En Marín el mes de julio deja 17 desempleados menos y 1.163 vecinos en esta situación. Moaña, por su parte, es la villa que menos logra reducir el paro, que cae en 13 trabajadores. Son 1.088 los moañeses que se encuentran en estos momentos anotados en la oficina de empleo.

Por edades, el paro juvenil cayó en solo 12 trabajadores y son 148 los menores de 25 años anotados en las listas de búsqueda de empleo. Hasta 70 de los nuevos contratos los firmaron vecinos que superan esta edad.

Más llamativos son los datos por sexo, pues se corta una tendencia en los últimos meses de creación, sobre todo, del empleo femenino. Hasta el punto de que 81 de los nuevos contratos del último mes fueron firmados por varones y apenas uno de ellos por mujeres.

El mercado laboral de la comarca está en consonancia con el del resto de Galicia. Pues la comunidad encadenó en julio seis meses consecutivos de creación de empleo y la cola del paro marca otro mínimo histórico, con un total de 127.445 desempleados.

La pesca, el mejor sector después de los servicios turísticos

La creación de empleo en el mes de julio fue claramente inferior a la de otros periodos similares en años anteriores. Eso sí, todos los sectores se vieron beneficiados de la mejoría del mercado laboral propia del verano. Evidentemente los servicios concentraron el grueso de la contratación con 43 parados menos. Eso sí, son todavía 2.934 los morracenses que buscan un empleo en este sector. Le sigue la pesca y la agricultura con 18 parados menos y solo ya 179 trabajadores buscando un puesto de trabajo. Hay que recordar que este verano, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, sectores tan importantes como el del mejillón no está afectado por episodios de toxina. Aunque todavía no comenzó la demanda fuerte de exportación al sur de Italia, los bateeiros no pararon de trabajar en las últimas semanas. En cuanto a la construcción, el paro se redujo apenas en 8 trabajadores. Son 248 los que buscan un empleo en la obra. La industria volvió a ser la que tuvo un comportamiento más tímido, con 7 parados menos y todavía 465 vecinos buscando un puesto de trabajo en esta rama de la economía que suele proporcionar condiciones más estables y mejores sueldos.