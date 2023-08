La grúa retira coches del mercadillo de Bueu y los ambulantes acusan al Concello de “dejadez”

El Concello de Bueu tuvo que movilizar ayer por la mañana a una grúa de una empresa privada para que acudiese a la zona del mercadillo a retirar dos vehículos estacionados incorrectamente y que impedían a algunos de los vendedores montar sus puestos. Un problema que desde la Policía Local aseguran que es “puntual”, pero que los comerciantes afirman que es recurrente. “Este mismo lunes había otro coche en el lugar donde tengo que montar mi puesto y al final, a las 10.30 horas, pude colocarlo en otro lugar porque el compañero que tiene asignado ese sitio no vino al mercado”, explicaban ayer desde la directiva de la agrupación de vendedores ambulantes, que acusan al consistorio de “dejadez”.

El mercadillo de Bueu se instala en la Avenida Montero Ríos, aprovechando la explanada contigua al Centro Social do Mar y el espacio frente a la explanada de varada. A pesar de que hay señales que advierten de que los lunes y los jueves está prohibido estacionar, no todo el mundo respeta esa señalización. El colectivo de ambulantes reprocha al Concello y al alcalde que “pasan olímpicamente del tema a pesar de que lo hablamos en numerosas ocasiones”. Ayer una de las comerciantes afectadas, que no podía instalar su puesto de venta, acudió a protestar y a mostrar su malestar. A primera hora de la mañana había dos turismos y una furgoneta dentro del espacio reservado para el mercado ambulante. Los dos coches fueron retirados por una grúa contratada por el Concello, mientras que el propietario del furgón acudió a mover su vehículo. Los conductores se enfrentan a una sanción de 200 euros por estacionamiento incorrecto.

Desde la agrupación de vendedores ambulantes exigen más medidas e implicación por parte del Concello. Una de sus peticiones es que se refuerce la señalización y el vallado de la zona durante las noches previas al mercadillo. Una petición que aseguran que fue respondida con contestaciones dispares: “A mí me dijeron que no se podían poner vallas porque se podía caer la gente y a otra compañera le dijeron que la Policía sí tiene orden de vallar”, afirman desde la directiva.

Desde la asociación de vendedores ambulantes insisten en que los comerciantes abonan las tasas por la ocupación de espacio público y reclaman que se adopten medidas para garantizar que puedan instalar sus puestos para poder trabajar. Las quejas también son extensibles a la limpieza del entorno de la explanada del Centro Social do Mar, donde se quejan de malos olores y suciedad. También apuntan la presencia de un socavón, tapado con una plancha metálica, que lleva años sin repararse, aunque en este caso la responsabilidad es de Portos de Galicia, que es la administración titular del espacio.