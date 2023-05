Policías de Bueu se niegan a hacer horas extra por la falta de personal y medios

Agentes de la Policía Local de Bueu vuelven a mostrar su malestar con la falta de medios y personal del cuerpo. Unas reivindicaciones que coinciden con el fin de semana de la concentración de motos, que arranca esta tarde, y de las elecciones municipales que se celebran el domingo. En sus quejas aseguran que esta semana están trabajando tres agentes para cubrir las 24 horas debido a que los contratos de los auxiliares finalizaron hace unos días. Así, aseguran que hay agentes que han decidido que mientras no se solucione esta situación “no cubrirán más turnos que los ordinarios y los obligatorios, por lo que el servicio quedará incompleto”.

Fuentes policiales alegan varios motivos para negarse a realizar los refuerzos que no sean estrictamente obligatorios. Así, enumeran el déficit de personal en la plantilla, con varias plazas vacantes; la falta de previsión a la hora de organizar el servicio; la ausencia de más medios para el trabajo de los policías, como nuevos vehículos, programas informáticos o aparatos para la detección de drogas y alcohol, entre otros.

Recientemente se celebró una reunión con el alcalde, Félix Juncal, para tratar estas peticiones. “Él mismo aceptó las peticiones de la Policía, pero sigue sin llevarse a cabo ningún movimiento para comenzar con esas mejoras”, denuncian. En sus quejas explican que son “conscientes” de que algunos aspectos “no se pueden mejorar de un día para otro”, pero precisan que hay material de dotación obligatoria por ley y del que carece la Policía Local de Bueu. Citan el caso de “chalecos anticorte, uniformidad, instalaciones adecuadas o medios técnicos”.

Una de las quejas más importantes es la necesidad de cubrir las vacantes en la plantilla, que está especialmente mermada debido a la jubilación anticipada de varios de sus agentes. “Solamente se repusieron seis plazas mientras que en los últimos años se jubilaron ocho personas. Este año y el siguiente seguirán jubilándose más y la plantilla quedará aún más reducida porque los nuevos agentes tardan al menos dos años en incorporarse desde que comienza el proceso selectivo”, argumentan.

Los agentes que denuncian la situación aseguran que resulta “impensable e inhumano” cubrir tantos turnos de trabajo mientras no se contrate a los auxiliares, por lo que anuncian su decisión de no hacer horas extra y cubrir solo los turnos ordinarios y obligatorios mientras el Concello no resuelva la dotación de medios necesarios. “Al final lo más importante es nuestra seguridad y la de las personas”, sentencian.

El gobierno afirma que trabaja para atender las demandas

El gobierno local mostró ayer su respeto a la decisión adoptada por agentes de la Policía Local de Bueu y asegura que trabaja para “resolver lo más rápido posible” esas demandas. “El pasado 4 de mayo mantuvimos una reunión para analizar la situación y tenemos que agradecer la participación de la práctica totalidad de la plantilla”, afirma el alcalde bueués, Félix Juncal.

En este sentido asegura que se cursaron instrucciones a la jefatura y a los servicios técnicos municipales para la redacción de pliegos técnicos para la licitación y adquisición de nuevos vehículos policiales, entre otro material. Los problemas de falta de personal los vincula con la ley que permite la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Local y Félix Juncal apunta que los nuevos auxiliares para reforzar el servicio se incorporarán “en cuanto recibamos la autorización de la Xunta de Galicia”.