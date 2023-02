El sindicato CSIF llevará al Concello de Bueu ante la Inspección de Trabajo y los tribunales debido a los problemas en la Policía Local. Los responsables de la central sindical ponen el foco en la “discriminación” que sufren las agentes, que carecen de un lugar para cambiarse; la falta de chalecos de seguridad; o el estado de los coches patrulla, que según el sindicato “están destrozados hasta el punto de que no pasan la ITV”. Un anuncio que llega después de que hace unos días apareciesen una serie de carteles de denuncia contra la situación de la Policía Local de Bueu y la falta de inversión.

El máximo responsable del sindicato en la provincia de Pontevedra, Jerónimo Fernández Vicente, explica que el pasado verano hubo una reunión con el alcalde, Félix Juncal, y que desde el gobierno local se solicitaron “unos meses” para poder atender a las demandas. Sin embargo, desde CSIF denuncian que desde entonces han pasado ocho meses y afirman que “no podemos esperar más”, razón por la que acudirán a la Inspección de Trabajo y los tribunales. “El alcalde no tiene ni palabra ni compromiso con los trabajadores de su concello ni con sus ciudadanos”, afirman.

Desde el sindicato subrayan que es “inasumible” que las funcionarias de la Policía Local tengan que cambiarse en el mismo lugar físico que sus compañeros. En la reunión celebrada hace unos meses entre una delegada del CSIF en el comité de empresa con el gobierno local se solicitó que, si no era posible tener un vestuario acorde, al menos se habilitase un lugar aparte para poder cambiarse. El compromiso municipal pasaba por contratar a una empresa para adecuar un cuarto de baño como vestuario temporal para las agentes. “Debe ser que esta empresa no es empresa o que el alcalde miente porque no puede ser que después de ocho meses no se haya llevado a cabo esa adaptación”, aseguran.

Los representantes sindicales también denuncian que las agentes deben compartir chalecos de seguridad cuando los pocos que están libres les pueden servir. “Eso sí, todos sudados y malolientes, sobre todo en verano”, afirman. Y con respecto a los vehículos aseguran que “ya no están para ninguna persecución porque harían el ridículo ya que podrían caerse a trozos o simplemente pararse en la persecución”.

En su denuncia el CSIF también alude a la falta de limpieza en las dependencias de la Policía Local, en la antigua Casa do Mar, y afirma que son los propios agentes los que deben encargarse de limpiar las oficinas “ante la falta de personal de limpieza y la no gestión de una empresa de manera temporal hasta que el proceso de estabilización laboral consiga dotar de personal fijo para este cometido”. Unas deficiencias que son extensibles a la desinfección. “Hay bichos de todas clases por las dependencias, algo inaudito”, afirman en su denuncia.

Otro de los problemas de las actuales dependencias son las barreras arquitectónicas, que impiden el acceso de personas con problemas de movilidad y a las que se les tiene que tomar declaración fuera de las oficinas.

Las críticas de la central sindical no se dirigen únicamente hacia el gobierno local, sino también hacia el jefe de la Policía Local y al que responsabilizan de “no hacer nada por atajar estos problemas”. En su denuncia le acusan de “proteger lo que no se puede proteger y en vez de hacer hincapié en los problemas y defender a sus subordinados defiende la postura del Concello”.