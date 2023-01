La Policía de Bueu incorporará a cinco auxiliares y a tres agentes para paliar la falta de efectivos

La Policía Local de Bueu incorporará entre hoy y el próximo lunes a cinco auxiliares, y contará con tres agentes nuevos a mediados de febrero en dos operaciones orientadas a paliar la acuciante falta de efectivos en el cuerpo, una situación que se ha hecho más patente en los últimos tiempos. Y es que la marcha de los nueve auxiliares que después de haber finalizado sus respectivos contratos –ya se han ido siete y los dos restantes lo harán a lo largo de este mes– ha dejado prácticamente en cuadro a las fuerzas de seguridad buenenses.

Así, de los 12 policías con los que debería contar el servicio tras la amortización de dos plazas en los últimos años, ahora mismo únicamente hay plenamente operativos cinco (cuatro agentes y un oficial). Otros dos agentes de la plantilla están de baja y permiso, respectivamente, y un tercero ha sido destinado a la casa consistorial, por lo que ya no entra en los turnos de trabajo habituales.

Hoy comenzarán su tarea dos auxiliares y el lunes lo harán otros tres, pero no será hasta mediados del mes de febrero cuando se pueda contar con los tres nuevos agentes, que se encuentran realizando el curso en la academia. Llegarán para cubrir las vacantes que se crearon por las jubilaciones de los últimos años.

Dos jubilaciones más y una tercera en verano

El panorama futuro tampoco es excesivamente prometedor, ya que en los meses pasados se registraron dos jubilaciones más y se prevé que un tercer agente se acoja a este mismo derecho el próximo verano. La idea del Concello de Bueu es la de realizar una oferta pública de empleo para entrar en el nuevo proceso que se abriría para formar a los futuros agentes. Lo hará ofertando dos plazas, ya que la tercera no puede plantearla hasta que la jubilación del agente sea efectiva. Los plazos marcan que hay que concurrir antes del 1 de febrero para acceder a este proceso.

Sin embargo, en el mejor de los casos, Bueu –y el resto de concellos– no podría cubrir estas vacantes hasta dentro de dos años, en enero de 2025. Los aspirantes deberían realizar el curso de formación en la academia a lo largo de 2024 en un proceso que se dilata en el tiempo y que no permite acortar plazos. En la práctica supone que cada baja definitiva en las policías deje un hueco de al menos dos años, con el consiguiente deterioro del servicio. Y las perspectivas de que esta situación pueda cambiar no son, por el momento, demasiado halagüeñas.

A la espera del puesto de la Guardia Civil

El otro frente que tiene abierto el Concello en materia de seguridad ciudadana es el de las negociaciones para la instalación de un puesto de la Guardia Civil, una reclamación que lleva años planteando ante la Subdelegación del Gobierno, y que en las últimas reuniones parece haber avanzado en su resolución.El lugar escogido para ubicar esa sede permanente convence a todas las partes implicadas, y no es otro que el bajo de la Casa do Mar, en el espacio que ocupaba la antigua cafetería. Las instalaciones parecen idóneas por estar compartiendo edificio con la Policía Local y con el puesto del 061 y estar situadas en pleno centro de Bueu.

Sin embargo, no parecía haber acuerdo entre la Xunta de Galicia y la Subdelegación a la hora de ceder ese espacio. El pasado mes de octubre la situación pareció desbloquearse al aceptarse por parte de la Seguridad Social una retrocesión parcial de un edificio que le pertenece pero que tiene cedido a la Consellería de Política Social. Desde la Xunta se confirmó que ya se habían iniciado los trámites para ello. Las expectativas son buenas y en el Concello de Bueu son moderadamente optimistas sobre la posibilidad de resolver con éxito en breve esta cuestión repetidamente demandada a lo largo del tiempo.